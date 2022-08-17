Китай показал образцы военной техники на форуме "Армия-2022"

Китай на "Армии-2022" представил образцы самолетов, беспилотников и снаряжения для солдат

КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. На стенде Китая на международном форуме "Армия 2022" представлены различные макеты образцов техники: самолёты, например, многоцелевой истребитель FC-31, беспилотные летательные аппараты, в том числе беспилотный вертолёт AR-500C, бронированные машины, а также персональное снаряжение для солдат, передаёт корреспондент РИА Новости.

На стенде представлены несколько моделей истребителей.

"Самый известный самолет - JF-17. Делали совместно с Пакистаном, использовали российский двигатель РД- 93", - пояснила представительница Китая на стенде страны.

Из других известных самолетов истребитель J-31 (31001), аналог американского F-35 и российского Су-57, он известен своей малозаметностью и сверхманевренностью.

Кроме того, также продемонстрированы относительно недавно выпущенные бронированные автомобили, например, защитно-штурмовая машина Mengshi мощностью 300 лошадиных сил (схожа с российским "Тигром").

Как рассказали РИА Новости на стенде Китая, также на форуме показан беспилотный вертолёт AR-500C, он выполняет как военные, так и гражданские задачи: ведение тактической разведки и наблюдения, целеуказание и позиционирование, электромагнитные помехи, оценка ущерба, обнаружение минных полей, предотвращение лесного пожара. Максимальный взлетный вес - 450 килограммов, подниматься вертолёт может на высоту до 4000 метров и может работать до 4 часов.

Помимо всего прочего, на стенде Китая представлено снаряжение для солдат, в частности, полный комплект для разведки и боя, включающий в себя бронежилет с кевларовыми пластинами, шлем, противоосколочные очки, а также информационные системы: камера для записи видео, "умные часы", планшет, расположенный на груди, и несколько раций. Комплект обеспечивает солдату способность собрать необходимую информацию и поделиться ею с другими солдатами. Бронежилет, рассказали корреспонденту агентства на стенде Китая, выдерживает попадание с 10 метров калибра 7.62. Также специальная экипировка включает в себя зимнюю куртку, спальный мешок, гамаши и другое снаряжение для солдат.