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Интерфакс-АВН

Россия вместе с союзниками продолжит укреплять вооруженные силы - Путин

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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ.
Источник изображения: РИА Новости

Москва. 16 августа. ИНТЕРФАКС - Россия вместе со своими союзниками продолжит укреплять национальные вооруженные силы и оснащать их современными вооружениями и техникой, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Как и прежде, Россия будет активно, инициативно участвовать в такой согласованной совместной работе, вместе со своими союзниками, партнерами и единомышленниками совершенствовать действующие механизмы международной безопасности и создавать новые, последовательно укреплять национальные вооруженные силы и другие структуры безопасности, повышая их оснащенность современным вооружением и военной техникой", - сказал Путин в ходе обращения к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности во вторник.

Глава государства отметил, что РФ продолжит сотрудничество с союзниками для преодоления таких глобальных вызовов, как региональные конфликты, распространение оружия массового уничтожения, терроризм и киберпреступность. "Все эти вызовы носят глобальный характер, и без объединения усилий и потенциалов всех государств их не преодолеть", - подчеркнул Путин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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