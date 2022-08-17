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ЦАМТО

Словакия поставила ВС Украины первую партию 155-мм самоходных гаубиц "Зузана-2"

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САУ Zuzana 2
САУ Zuzana 2.
Источник изображения: dmdgroup.sk

ЦАМТО, 16 августа. Минобороны Словакии 13 августа объявило, что ВСУ приняли первые четыре из восьми заказанных в июне у словацкой госкомпании Konstrukta Defence 155-мм самоходные гаубицы "Зузана-2" (Zuzana 2).

Как подтвердил директор государственного акционерного общества Konstrukta Defense Александр Гурский, в соответствии с условиями коммерческого контракта украинская сторона приняла первые 4 установки.

По мнению министра обороны Словакии Ярослава Надя, Братислава стала одной из стран, чья помощь является наиболее значимой для Украины.

Как сообщал ЦАМТО, 2 июня 2022 года Министерство обороны Словакии объявило, что находящаяся в его ведении государственная компания Konstrukta Defence 1 июня подписала коммерческий контракт на поставку восьми 155-мм самоходных гаубиц "Зузана-2" для Вооруженных сил Украины. Детали продажи не раскрывались.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь 16 мая 2022 года подтвердил, что военнослужащие ВС Украины уже проходят подготовку применению "Зузана-2". Хотя на тот момент контракт на закупку подписан не был, сообщалось, что техника уже находится в производстве и может быть поставлена в ближайшее время.

Быстрая поставка гаубиц Украине объясняется тем, что она произведена из числа установок, заказанных в 2018 году для ВС Словакии.

Боевая масса 155-мм "Зузана-2" на шасси Tatra с колесной формулой 8x8 составляет 32,4 т, максимальная скорость по шоссе – 80 км/ч, запас хода по топливу – 600 км. Машина оснащена бронированной кабиной, дизельным двигателем Tatra T3B-928-70 V-8 мощностью 330 кВт, может оборудоваться ручными и автоматическими коробками передач.

Башня может вращаться на 360 град., оснащена орудием длиной 52 калибра, двумя счетверенными 81-мм ПУ дымовых гранат. На крыше установлен 12,7-мм пулемет. Расчет сокращен до трех человек.

Максимальный темп стрельбы – 6 выстр./мин (в течение первой минуты). СГ способна сделать 16 выстрелов за три минуты. При ручном заряжании скорострельность составляет 2 выстр./мин. Боекомплект СГ составляет 40 ед. 155-мм снарядов и соответствующее количество метательных зарядов. Дальность стрельбы – 5-41 км.

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  • В новости упоминаются
Страны
Словакия
Украина
Продукция
Dana vz.77
Компании
Tatra
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