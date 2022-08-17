Министр обороны Резников: Украина получила от Латвии шесть американских гаубиц M109

ЦАМТО, 16 августа. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Рига предоставила Киеву шесть американских гаубиц М109, передает "РИА Новости".

"Шесть новых гаубиц M109, которые недавно были доставлены на Украину из Латвии, уже демонстрируют результаты на поле боя", – написал А.Резников в Twitter.

М109 – это самоходная артиллерийская установка американского производства, система комплектуется снарядами калибром 155 мм дальностью стрельбы до 30 км (активно-реактивным снарядом).

Днем ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс сообщил, что Рига поставила Украине четыре вертолета.