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РИА Новости

Шойгу заявил, что Россия внимательно изучает трофейное западное оружие

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Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США.
Источник изображения: © AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force

КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Россия внимательно изучает трофейное западное оружие, его особенности учитывает в своей тактике, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вторник на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".

"Мы внимательно изучаем трофейные образцы западных вооружений. Особенности и их специфические качества учитываем в целях совершенствования способов ведения боевых действий и повышения эффективности российских вооружений", - заявил Шойгу.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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