Шойгу заявил, что Россия внимательно изучает трофейное западное оружие

Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США.

КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Россия внимательно изучает трофейное западное оружие, его особенности учитывает в своей тактике, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вторник на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".

"Мы внимательно изучаем трофейные образцы западных вооружений. Особенности и их специфические качества учитываем в целях совершенствования способов ведения боевых действий и повышения эффективности российских вооружений", - заявил Шойгу.