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РИА Новости

Шойгу: США пытаются отвлечь внимание от своей биопрограммы на Украине

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Министр обороны РФ Сергею Шойгу во время доклада о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач в зоне ответственности
Министр обороны РФ Сергею Шойгу во время доклада о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач в зоне ответственности.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Шойгу заявил о вбросах, призванных отвлечь внимание от военной биопрограммы США на Украине

КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Информационные вбросы имеют цель отвлечь внимание от обнаруженных на Украине фактов проведения США запрещенных военно-биологических исследований, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".

"Информационные провокации направлены на то, чтобы отвлечь внимание от обнаруженных на Украине фактов проведения специалистами США запрещенных военно-биологических исследований. В настоящее время накоплен внушительный массив данных, который регулярно доводится до широкой общественности. Работа в этом направлении будет продолжена", - сказал Шойгу .

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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