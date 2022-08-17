Шойгу заявил о развенчании мифа о супероружии Запада

Миф о наличии у Запада «супероружия» развеян. Об этом 16 августа заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Специальная военная операция развеяла миф о «супероружии», которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте», — сказал он на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».

По словам Шойгу, России удается подавлять поставляемое Украине вооружение.

«Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, неких «уникальных» беспилотников. В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и дальнобойные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалываются в боях», — отметил министр обороны.

12 августа сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты HIMARS в районе Новой Каховки. В Минобороны также заявили, что были сбиты четыре снаряда, выпущенных из РСЗО «Ольха» по Херсонской области, и пять украинских беспилотников в Харьковской области и Донецкой Народной Республике (ДНР).

10 августа в Минобороны сообщили, что средства ПВО сбили семь ракет HIMARS в районах Новая Каховка, Любимовка и Червоный Маяк в Херсонской области.

За день до этого Вооруженные силы России нанесли удар по складу боеприпасов в районе населенного пункта Умань. В результате было уничтожено свыше 300 снарядов РСЗО HIMARS. Также в период с 8 по 9 августа было перехвачено 17 таких снарядов в районах городов Херсон, Новая Каховка и Мелитополь.

О том, что США начнут поставлять Украине РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним, американская администрация объявила 1 июня. Прежде установки применялись в Сирии, Афганистане и Ираке.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ключевые цели — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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