Появление у Австралии атомных подлодок откроет "ящик Пандоры", заявил Шойгу

Шойгу: появление у Австралии атомных подлодок в рамках AUKUS откроет "ящик Пандоры"

КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Доводы Вашингтона о необходимости атомных подводных лодок для Австралии повторяют ситуацию с выходом США из ДРСМД - появление атомного флота у Австралии откроет "ящик Пандоры" в регионе, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вторник на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".

"Еще одна опасная региональная тенденция - это нацеленность АУКУС на развитие в Австралии атомного подводного флота. Реализация этого плана окажет комплексное негативное влияние на глобальную и региональную безопасность, создаст условия для подрыва Договора о нераспространении ядерного оружия. США утверждают, что атомные подводные лодки необходимы в Австралии якобы для компенсации нарастающего потенциала ВМС Китая", - заявил Шойгу.

Он отметил, что такая логика фактически повторяет действия США при обосновании выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Тогда это было мотивировано необходимостью компенсировать усилия России и Китая по созданию ракет с дальностью полета, якобы запрещенной договором.

"В глобальном измерении появление атомного флота в Австралии даст повод другим государствам приступить к развитию аналогичных вооружений. Ящик Пандоры будет открыт, глобальная гонка ядерных вооружений возобновится", - подчеркнул Шойгу.