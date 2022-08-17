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РИА Новости

Спецоперация развеяла миф о западном "супероружии", заявил Шойгу

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Министр обороны РФ Сергею Шойгу во время доклада о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач в зоне ответственности
Министр обороны РФ Сергею Шойгу во время доклада о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач в зоне ответственности.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специальная военная операция ВС РФ развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно переломить ситуацию на фронте, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022" министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Специальная военная операция развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте. Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, неких "уникальных" беспилотников. В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалываются в боях", - сказал Шойгу.

По его словам, существенного влияния на ситуацию эти вооружения не оказали.

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3 комментария
№1
17.08.2022 04:31
Цитата, q
Специальная военная операция развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине
В первую очередь спецоперации развеяла создаваемый СМИ миф о превосходстве отечественных средств РЭБ.
Оказалось что поставляемые НАТО средства связи и разведки продолжают работать не смотря на воздействие РЭБ.
+3
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№2
17.08.2022 11:04
Вроде один хлам пока, против которого Шойгу ничего не может сделать, ибо закупал тоже один хлам, игнорируя беспилотники, управляемые бомбы и прочее.
Очковтирательство неизлечимо. Как с такими кадрами побеждать можно.
+2
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№3
17.08.2022 22:21
Цитата, Alex454 сообщ. №2
Как с такими кадрами побеждать можно.

как обычно, выезжают на крови и геройстве Русского Солдата.....
0
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