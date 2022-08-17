Спецоперация развеяла миф о западном "супероружии", заявил Шойгу

Министр обороны РФ Сергею Шойгу во время доклада о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач в зоне ответственности.

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специальная военная операция ВС РФ развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно переломить ситуацию на фронте, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022" министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Специальная военная операция развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте. Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, неких "уникальных" беспилотников. В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалываются в боях", - сказал Шойгу.

По его словам, существенного влияния на ситуацию эти вооружения не оказали.