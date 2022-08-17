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Интерфакс-АВН

Шойгу заявил об ухудшении ситуации с безопасностью в Европе

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Кубинка (Московская область). 16 августа. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об ухудшении ситуации с безопасностью в Европе из-за агрессивной активности НАТО.

"В Европе ситуация в сфере безопасности стала хуже, чем в разгар холодной войны. Военная деятельность альянса приобрела максимально агрессивную, антироссийскую направленность. На континент переброшены значительные силы из США, в разы возросла численность коалиционных войск в Восточной и Центральной Европе", - сказал Шойгу во вторник на международной конференции по безопасности.

"Важно отметить, что развёртывание дополнительных формирований объединённых вооружённых сил НАТО на "восточном фланге" блока стартовало ещё до начала специальной военной операции на Украине", - заявил он.

"НАТО сбросила маски. Агрессивный характер блока перестал скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности коалиционной деятельности. Сегодня в документах стратегического планирования альянса закреплены претензии на глобальное доминирование. В сферу интересов Североатлантического союза включены Африка, Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион", - сказал он.

"По мнению Запада, сложившуюся систему международных отношений должен заменить так называемый основанный на правилах миропорядок. Логика здесь проста и ультимативна. Либо кандидат в "демократические партнёры" альянса утрачивает суверенитет и становится якобы на "правильную сторону истории". Либо переходит в категорию так называемых авторитарных режимов, против которых могут применяться любые меры воздействия, вплоть до силового давления", - заявил Шойгу.

Однако, по его мнению, однополярному миру при доминирующей роли США теперь приходит конец.

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
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