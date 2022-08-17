В "Рособоронэкспорте" подтвердили сроки запуска спутника "Ангосат-2"

В начале августа источник в ракетно-космической отрасли сообщал ТАСС, что запуск созданного Россией за свой счет для Анголы спутника запланирован на 12 октября

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Запуск спутника связи "Ангосат-2" для Анголы запланирован в согласованные с заказчиком сроки. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в ходе международного военно-технического форума "Армия-2022".

"Запуск космического аппарата "Ангосат-2" планируется в согласованные с заказчиком сроки", - сказал Михеев, отвечая на вопрос о сроках запуска спутника связи "Ангосат-2" для Анголы.

В начале августа источник в ракетно-космической отрасли сообщал ТАСС, что запуск созданного Россией за свой счет для Анголы спутника "Ангосат-2" запланирован на 12 октября.