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ТАСС

Минобороны России заявило об использовании ВСУ запрещенных противотанковых мин

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ВСУ
Вооруженные силы Украины.
Источник изображения: Минобороны Украины

Речь идет о EMP F2 французского производства, которые после установки невозможно обезвредить

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют противотанковые мины EMP F2 французского производства, которые после установки невозможно обезвредить, что является прямым нарушением требований Женевской конвенции. Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он сообщил, что после сосредоточенного удара Вооруженных сил (ВС) России по позициям 72-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики было уничтожено более 50 националистов, а также шесть единиц военной техники. В результате подразделения ВСУ отступили.

"После отступления националистов с занимаемых позиций в районе Артемовска военнослужащими союзных сил вскрыты факты прямого нарушения киевским режимом и его западными спонсорами требований Женевской конвенции. Так, 14 августа южнее Артемовска Донецкой Народной Республики на позициях, оставленных подразделениями 72-й механизированной бригады ВСУ, российскими военнослужащими обнаружено более 50 противотанковых мин французского производства EMP F2", - проинформировал представитель Минобороны РФ.

Как пояснил Конашенков, после установки в боевое положение эти мины невозможно извлечь или обезвредить. Он подчеркнул, что применение подобных боеприпасов является прямым нарушением требований второго протокола "О запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств", являющегося частью Женевской конвенции о запрещении или ограничении применения оружия неизбирательного действия, принятой в Нью-Йорке 10 октября 1980 года. 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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