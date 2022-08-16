Компания Seintex: качественные автомобильные коврики по выгодной цене

Приобретая новый автомобиль, владелец сразу задумывается о полезных, но не входящих в комплектацию атрибутах для него. Таким привычным аксессуаром стали автомобильные коврики, которые приобретаются почти машинально, так как суровый российский климат с его осенней распутицей, снежной зимой и недолгим летом влечет за собой обилие слякоти, грязи, остатков реагента. Автоковрики служат защитой внутреннего покрытия пола и деталей из металла от влаги, загрязнений, преждевременной коррозии. Убирать салон автомобиля с ними также гораздо проще.

Как выбрать коврики для авто

Существует несколько видов автомобильных ковриков. Рассмотрим некоторые из них.

Резиновые

Доступными по стоимости и надежными считаются коврики из резины. Компания Seintex предоставляет автолюбителям широкий выбор резиновых ковриков. Они производятся двух типов:

С объемным рисунком «сетка». Их отличает ячеистая структура, позволяющая распределить воду и грязь равномерно по дну ковриков. За границы изделия жидкая грязь не вытекает.

С высокими бортиками. Они выполнены с увеличенными боковыми гранями (размером до 3-4 см). Хорошо себя зарекомендовали в осенне-зимнем сезоне. Могут удерживать большой объем жидкости и талого снега.

Ворсовые

Для эстетов, кому важна не только функциональность, но и элегантный внешний вид, можно предложить ворсовые коврики. Они имеют ряд преимуществ, а именно:

их легко вписать в любой салон благодаря широкому выбору цветовой гаммы;

они просто снимаются, чистятся и устанавливаются на место;

они максимально укрывают поверхность полов, повторяя все очертания сидений в салоне;

имеют вид изделий класса «люкс»;

обладают противоскользящей поверхностью, что позволяет надежно их фиксировать в салоне.

Производители выпускают ворсовые изделия двух видов — Lux и 3D.

Ворсовые коврики Lux

Они изготавливаются из ворса высокого качества российского производства. Их отличает особая конструкция:

1 слой из ворса;

2 слой — ТЭП, поэтому они стойки к воздействию агрессивных внешних факторов: влаги, щелочей, солей;

3 слой — противоскользящий, что позволяет надежно закреплять коврики.

Ворсовые коврики 3D

Для поклонников изделий из ворса есть еще один хороший вариант — ворсовые коврики 3D, которые также состоят из трех слоев, выполняющих определенную функцию:

1 слой — для фиксации коврика на определенном месте;

2 слой — для теплоизоляции и поглощения звуков;

3 слой — для придания прочности конструкции и привлекательности внешнему виду.

Для полной уверенности в защите автомобиля от попадания влаги и загрязнения стоит приобрести коврик в багажник автомобиля. В каталоге компании Seintex представлены разнообразные образцы как по параметрам, так и по цене. Заказывайте популярные автомобильные аксессуары с оперативной доставкой во все регионы страны.