Европа устала от Украины. Есть проблемы посерьезнее

Украинский конфликт не является борьбой за свободу. Почему Запад поддерживает боевые действия с точки зрения усталости от Украины

Дефицит и высокие цены затронут всех, вне зависимости от позиции по конфликту на Украине, пишет Yahoo News Japan. Сегодня в мире уже обсуждается вопрос эффективности санкций, а в Европе начинает чувствоваться усталость от Киева, утверждает автор статьи.

Ёдзи Камэяма (Yoji Kameyama)

Странно, что США и НАТО, не участвующие в конфликте, готовятся к затяжным военным действиям

С момента начала военной спецоперации на Украине прошло более пяти месяцев. Это значительно больше, чем три месяца войны между СССР и Финляндией в период с 1939 по 1940 год, которая напоминает мне этот конфликт.

Свою роль в этом сыграло упорное сопротивление Украины, а также успешные поставки оружия из США. Америка и НАТО пытаются подготовиться к затяжным действиям, предполагая, что конфликт быстро не закончится.

Тем не менее при ближайшем рассмотрении становится понятно, что США и НАТО не являются прямыми его участниками. Они лишь поддерживают Украину: поставляют оружие и оказывают давление на Россию в форме экономических санкций.

В этом смысле странно, что США и НАТО готовятся к долгосрочной борьбе. Тем не менее, поддержка Киева и санкции против Москвы сопряжены со значительными издержками.

Я говорю о том, что западные страны готовы оплачивать эти расходы в долгосрочной перспективе. Безусловно, как член западного мира, Япония также несет эти затраты. Между тем украинский кризис затрагивает всю мировую экономику. Избежать дефицита и высоких цен не получится, независимо от того, примите ли вы чью-то сторону или сохраните нейтралитет.

Кому вредят антироссийские санкции?

Первого августа при участии ООН и Турции Россия и Украина возобновили поставки зерна из Одессы в соответствии с соответствующим соглашением. <…>

В ходе обсуждения было решено, что мины, установленные украинскими военными в Одессе и других экспортных портах, будут обезврежены. Это хорошо для российской стороны.

Кроме того, будут сняты ограничения, затрагивавшие экспорт не только украинского, но и российского зерна, а также удобрений. Несмотря на пользу Москве, это также позитивно скажется на глобальной продовольственной безопасности. На долю России и Белоруссии приходится 15% мирового рынка химических удобрений.

Помимо зерна, еще одной серьезной проблемой являются поставки российского газа, важного источника энергии для Европы. Дело в том, что из-за проверки и ремонта турбин на газопроводе "Северный поток", который идет из России в Германию через Балтийское море, объемы прокачки сократились.

За счет переговоров по поводу урегулирования ситуации Москва пытается проделать брешь в западных санкциях. Она воспользовалась тем, что усиление ограничений оказывает негативное влияние на Европу и другие страны мира. Поскольку ситуация вокруг Украины не улучшается, сейчас обсуждается вопрос о том, действительно ли санкции против России приносят пользу.

Распространяется усталость от Украины

Более того, в Европе начинает проявляться усталость от Украины. Это началось не сейчас. Такие настроения наблюдались в течение восьми лет, прошедших после аннексии Россией Крыма в 2014 году и начала конфликта на востоке Украины, кульминацией которого стала нынешняя спецоперация.

Хотя ее начало вновь подняло градус поддержки Киева, экономические, социальные и международные политические потрясения, связанные с конфликтом, усилили чувство неуверенности в будущем.

Между тем усталость от Украины или спад энтузиазма не обязательно плохо сказываются на ситуации, поскольку этот кризис является результатом сложного сочетания глубоко укоренившихся исторических и политических факторов со времен окончания холодной войны. В данной ситуации сиюминутный энтузиазм неуместен.

Это поворотный момент в истории, который приведет к перестройке международной политики периода после холодной войны и, более того, мирового порядка. Необходимо успокоиться и окончательно докопаться до корней проблемы.

Позиции Украины постепенно ухудшаются

Поэтому я еще раз хочу напомнить о событиях, которые спровоцировали нынешний конфликт. В декабре прошлого года Россия предложила США и НАТО договор о безопасности в Европе. В нем подразумевалось всеобъемлющее правовое оформление системы европейской безопасности, включая отказ от расширения НАТО на Восток и ликвидация ракетных баз вблизи российской границы. До спецоперации Запад не собирался всерьез рассматривать это предложение Москвы, но что сейчас?

В июне США начали поставлять ракетную систему HIMARS. Украинская сторона использует ее для нанесения контрударов по российским войскам. Другими словами, ситуация не нормализуется, а, скорее, обостряется.

В связи с предоставлением HIMARS следует отметить высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сделанные 20 июля. Он дал понять, что теперь целью является не только освобождение Донбасса, но и регионов, расположенных в северной части Крымского полуострова – Херсонской и Запорожской областей.

В этих регионах, которые контролируются российскими войсками, уже установлена административная власть России. Заявление Лаврова является официальным подтверждением этого. Следует признать, что, если не отвоевать эти территории, украинские позиции будут только ослабевать.

Борьба за свободу и демократию?

США продолжат поддерживать боевые действия, чтобы измотать Россию (хотя, конечно, Украина будет измотана больше). По сути, Вашингтон не волнует, победит Украина или проиграет. Самое главное – измотать Москву. Тем не менее, если боевые действия затянутся, а российские войска окажутся загнанными в угол, существует риск дальнейшего ухудшения ситуации.

Подобные риски неизбежно возникнут, если прижать страну, обладающую ядерным оружием. Другими словами, нет никакой выгоды в продолжении боевых действий. Действительно, восьмого августа Министерство иностранных дел России объявило о временном приостановлении инспекций в рамках СНВ-III. Эскалация не прекращается.

Проще говоря, конфликт вокруг Украины, на самом деле, не имеет ничего общего с борьбой за свободу или демократию. Скорее, его суть – это вопросы безопасности и международного порядка в Европе. Поняв это, становится очевидно, что продолжение военных действий – не выход.

Влияние Турции

Если так будет продолжаться, то проблемы Киева останутся без решения, международное сообщество постепенно забудет тяготы украинского народа, конфликт будет заморожен, а Россия фактически оккупирует юго-восток Украины.

Вряд ли можно ожидать дипломатического решения от США, которые активно поставляют Киеву оружие. В этом контексте растет влияние Анкары.

Хотя это и не принесло плодов, именно в Турции в марте состоялись переговоры о прекращении огня на уровне министров иностранных дел, а последнее соглашение с участием России и Украины об экспорте зерна также было достигнуто при её посредничестве. Эта страна находится в особом положении.

Несмотря на то, что Турция входит в НАТО, она поддерживает тесные отношения с Россией и даже закупает у неё оружие. Одновременно страны сотрудничают в энергетическом секторе: в то время как "Северный поток" через Балтийское море работает с перебоями, "Турецкий поток" находится в полном порядке. При этом Москва и Анкара углубляют отношения в области атомной энергетики и газа.

На встрече с турецким лидером Эрдоганом в Сочи пятого августа президент Путин даже заявил, что "Турецкий поток" стал одним из важнейших маршрутов поставок российского газа в Европу.

Таким образом, в нынешнем конфликте вокруг Украины Турция, находящаяся по ту сторону Черного моря, обладает большим влиянием, чем такие европейские державы, как Германия и Франция. В расширенные географические цели, упомянутые министром иностранных дел Лавровым, входят юго-восточные регионы Украины, а именно: прибрежные районы Черного моря, которые исторически находились в сфере влияния Турции, а не Западной Европы (в частности, Польши).

Турция – страна на южном побережье Черного моря, а территории юго-восточной Украины первоначально находились под властью Османской империи и были получены Россией в XVIII веке во время правления Екатерины II.

Международная политика феодалов

В Херсонской и Запорожской областях в сентябре пройдет референдум о вхождении в состав России. <…>

Существуют опасения, что подобный шаг со стороны Москвы будет способствовать применению силы в других регионах. Например, Китай, вероятно, планирует аннексировать Тайвань силой. Что делать Японии? Углубилось ли сотрудничество Токио с США и Австралией до такой степени, что она сможет оперативно отреагировать. Необходимы открытые дискуссии.

Для России Европа и США никогда не были центром мира. Кроме того, российская культура отличается от европейской. Украинский конфликт еще больше усиливает разногласия России с Европой, а также сближает ее с Ближним Востоком. Турция находится на передовой этого процесса.

Если Россия получит северное побережье Черного моря, она станет черноморским государством, как это было во времена Российской империи, в результате чего дистанция с Балканами и Турцией резко сократится.

Это придаст импульс попыткам Москвы преобразовать мир, ориентированный на Запад. ООН, основанная на идеале коллективной безопасности, станет играть несущественную роль, и мир может вернуться к эпохе воинствующих феодалов.

Это означает, что в мире будут доминировать не только пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, но и такие региональные державы, как Турция. Япония должна быть способна реагировать на такие реалии международной политики.