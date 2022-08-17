Войти
Военное обозрение

Трамп: Американские военные оставили талибам «лучшее в мире» оружие

752
0
0

Источник изображения: topwar.ru

После вывода войск США из Афганистана там осталось большое количество вооружения и военной техники. Американские военные оставили талибам «лучшее в мире» оружие более чем на 85 миллиардов долларов.

Об этом заявил бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Катастрофа, случившаяся ровно год назад в Афганистане, стала самым постыдным, некомпетентным и унизительным событием в истории США

- заявил экс-лидер страны.

Трамп пояснил, что он не видит ничего плохого в самом факте вывода войск, ведь бывший «лидер свободного мира» и сам был его сторонником. Экс-президент в рамках подготовки к эвакуации американских военнослужащих даже сократил контингент в Афганистане до двух тысяч человек. Он считает позорной именно организацию этого процесса, который был бездарно спланирован и проведен администрацией Джо Байдена.

Бывший глава Соединенных Штатов также напомнил, что, покидая Афганистан, погибло 13 американских военных.

Как грустно!

- приводит слова Трампа его пресс-служба.

Год назад к власти в Афганистане пришло движение «Талибан» (запрещенная в России экстремистская организация). Тогда Вооруженные силы США настолько спешно покидали страну, что оставили там 48 единиц боевой авиации в превосходном состоянии, а также другую военную технику. В результате талибы стали обладателями такого количества боевых самолетов и вертолетов, какого не имеют многие союзники США по НАТО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Похожие новости
08.03.2022
TNI: эра однополярности для США закончилась оглушительным провалом
27.12.2021
Границы недозволенного и ядерный «Рубеж»
01.07.2020
Байден обещает противостоять Путину: «если я стану президентом, то российские нарушения терпеть не буду» (Washington Examiner, США)
04.04.2019
NZZ (Швейцария): 70 лет НАТО — или призраки прошлого
11.02.2019
Зачем Трамп рвется в Русскую Арктику
04.05.2018
На Украину прибыли "Джавелины". Что дальше?
07.12.2016
Человек войны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.08 22:46
  • 19
«У Киева карт-бланш на любые преступления». Что говорили на Совбезе ООН об ударах по ЗАЭС
  • 17.08 22:33
  • 6
Россия нарастит производство Ту-214
  • 17.08 22:21
  • 3
Спецоперация развеяла миф о западном "супероружии", заявил Шойгу
  • 17.08 22:17
  • 4
ОАК предложила Минобороны двухместный вариант многоцелевого истребителя Су-57
  • 17.08 21:21
  • 30378
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.08 12:42
  • 16
Лучисто-игристое оружие России
  • 17.08 10:40
  • 1
Шойгу заявил о развенчании мифа о супероружии Запада
  • 17.08 05:08
  • 2
Атомную подлодку "Арктур" оснастят новым оружием, сообщило КБ "Рубин"
  • 17.08 01:17
  • 2
Российскую БМП «Манул» разработают с учетом опыта спецоперации
  • 17.08 01:11
  • 1
Россия планирует вывести "Армату" на зарубежные рынки
  • 16.08 19:30
  • 2
Начало лётных испытаний однодвигательного истребителя Су-75 Checkmate перенесено на 2024 год - Мантуров
  • 16.08 19:01
  • 3
Путин: российские вооружения на десятилетия опережают зарубежные аналоги
  • 16.08 15:23
  • 0
Ядерный терроризм – новая тактика ведения войны киевским режимом
  • 16.08 13:18
  • 0
Турция, ОАЭ, и Мальдивы – доступны для бизнес-авиации и отпускников
  • 16.08 12:22
  • 1
Появились кадры с движением колонны бронеавтомобилей MaxxPro, поставленных для ВСУ