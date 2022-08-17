Трамп: Американские военные оставили талибам «лучшее в мире» оружие

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После вывода войск США из Афганистана там осталось большое количество вооружения и военной техники. Американские военные оставили талибам «лучшее в мире» оружие более чем на 85 миллиардов долларов.

Об этом заявил бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Катастрофа, случившаяся ровно год назад в Афганистане, стала самым постыдным, некомпетентным и унизительным событием в истории США

- заявил экс-лидер страны.

Трамп пояснил, что он не видит ничего плохого в самом факте вывода войск, ведь бывший «лидер свободного мира» и сам был его сторонником. Экс-президент в рамках подготовки к эвакуации американских военнослужащих даже сократил контингент в Афганистане до двух тысяч человек. Он считает позорной именно организацию этого процесса, который был бездарно спланирован и проведен администрацией Джо Байдена.

Бывший глава Соединенных Штатов также напомнил, что, покидая Афганистан, погибло 13 американских военных.

Как грустно!

- приводит слова Трампа его пресс-служба.

Год назад к власти в Афганистане пришло движение «Талибан» (запрещенная в России экстремистская организация). Тогда Вооруженные силы США настолько спешно покидали страну, что оставили там 48 единиц боевой авиации в превосходном состоянии, а также другую военную технику. В результате талибы стали обладателями такого количества боевых самолетов и вертолетов, какого не имеют многие союзники США по НАТО.