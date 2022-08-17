Военные эксперты ответили на главные вопросы о российских беспилотниках

Почему Россия не использует свои беспилотники на Украине?

Несмотря на все плюсы БПЛА в современных боевых действиях, Россия не раскрывает информации об их использовании на Украине, пишет "Аль-Джазира". Мнения экспертов издания разделились. Одни считают, что Россия действительно редко пользуется БПЛА, другие — что Москва просто не хочет выдавать стратегических секретов.

Алаа Валид (علاء وليد)

"Байрактар" — это популярная песня, восхваляющая знаменитые турецкие беспилотники, которые помогают украинским силовикам в военном конфликте с Россией.

Роль БПЛА, особенно "Байрактаров", значительно возросла во время последних военных конфликтов и кризисов. Речь, разумеется, идёт о Нагорном Карабахе, Сирии, Ливии и Украине.

Россия и Украина ежедневно заявляют о нанесении точечных ударов, которые приводят к большим потерям. Если Киев делает акцент на использовании беспилотников, то Москва ни разу о них не упомянула.

Вашингтон недавно заявил, что Москва и Тегеран якобы договорились о поставке иранских беспилотников и обучении российских военных их использованию. Хотя Иран опроверг сообщения о передаче БПЛА, все равно возникают некоторые вопросы. Есть ли у России, обладающей второй по мощи армией в мире и различными видами передового оружия, беспилотники или она скрывает их как секретное оружие?

Истощить Россию

Одна из причин затягивания российско-украинского конфликта кроется в том, что США хотят воевать, как говорится, до последнего украинского солдата. Вашингтон стремится истощить Россию, заставить ее раскрыть свое секретное стратегическое оружие и избежать при этом возможных потерь. Об этом в интервью "Аль-Джазире" заявил военный аналитик Ид ат-Туфан.

Ид ат-Туфан, бывший бригадный генерал иракской армии, напомнил о шоке, который вызвал российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". С тех пор ЦРУ пытается выведать все секреты касательно передового вооружения России. Украинский кризис стал подходящей для этой цели возможностью.

У русских есть передовые истребители Су-57, которые показывают отличные результаты в спецоперации на Украине. По своим характеристикам они не уступают американским боевым самолетам F-29 и F-35.

У России также есть беспилотники от компании "Сухой", но она старается не раскрывать все свое секретное стратегическое оружие. Русские понимают, что воюют с измученной и уставшей армией, за которой стоят американцы и НАТО с их вооружением и разведкой.

Союзники поставляют Украине современное вооружение, в том числе РСЗО HIMARS и гаубицы, но не хотят отправлять ей дальнобойные ракетные системы, чтобы не спровоцировать третью мировую. Никто к ней не готов, и она никому не нужна.

Россия выбрала иранские беспилотники, которые не уступают в эффективности турецким, чтобы бороться с украинской армией и в то же время не показывать свое передовое вооружение.

Секретное оружие

Военный аналитик Файез аль-Асмар, со своей стороны, не согласен с мнением Ида ат-Туфана. Он считает, что Россия активно использовала и продолжает использовать беспилотники, будь то в Сирии или на Украине, но, видимо, информация об этом каким-то образом не попадает в СМИ.

Российская армия использовала беспилотники "Ланцет-3" и "Орлан-10" в Сирии и на Украине, особенно на Донбассе и в Запорожской области. Они уничтожили американские системы HIMARS, гаубицы и другое вооружение, которое Запад предоставил Киеву.

Москва активно развивает направление беспилотных летательных аппаратов. У нее есть тактический ударный беспилотник Ту-300 "Коршун-У", который может нести управляемые ракеты и авиабомбы нескольких типов, а также Су-70 "Охотник", практически невидимый для радаров противника.

По словам аль-Асмара, российские войска используют истребители вместе с беспилотниками, чтобы добиться поставленных задач и уничтожить важнейшие цели противника.

Сравнение

Аль-Асмар сравнивает преимущества каждого типа вооружения. По его словам, истребители обладают большой скоростью и способны нести больше боеприпасов и ракет, что позволяет им бороться с танковыми колоннами, БТР и другими целями. Истребители более маневренные в воздушных боях и способны уклоняться от систем ПВО. Плюсы применения же беспилотников: простота управления, дешевое изготовление, отсутствие риска для жизни и возможность использования в режиме камикадзе.

Военный эксперт объяснил, почему Россия редко использует БПЛА в спецоперации. Как известно, Украина — большая страна. Её площадь составляет более 600 тысяч квадратных километров. Это отражается на боевых возможностях и типах используемого оружия. Цели могут быть поражены ракетами, истребителями, наземными комплексами или другими видами оружия.

Что касается сообщений о переговорах между Москвой и Тегераном о поставках иранских беспилотников, то аль-Асмар считает, что России могут понадобиться дроны-смертники. Выбор пал на иранские модели, поскольку они мало весят, развивают большую скорость и легко противостоят средствам ПВО.

Вполне естественно

Бригадный генерал Асад аз-Зуби говорит, что Россия, как известно, является лидером в производстве различных видов вооружения, прежде всего ракет и боевых самолетов. Многие удивлены тем, что она собирается приобрести беспилотники, будь то из Ирана, Турции или Израиля, хотя сама производит различные модели.

БПЛА различаются по своим характеристикам и целям. Одни используются для дезориентации или подавления средств ПВО противника, другие — для разведки, фотосъемки и наблюдения за передвижениями войск и оружия противника, а третьи — боевые. Каждая страна производит беспилотники в соответствии со своими потребностями.

Приобретение иранских БПЛА никак не скажется на военном имидже России. Иран, например, не мог производить истребители, поэтому заменил их высокоэффективными беспилотниками. Иными словами, Россия, как и другие страны, может активно развиваться в одних отраслях, но отставать в других.