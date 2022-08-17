Главком ВМС Ирана: Наш флот готовится к масштабной военно-морской миссии в этом году

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Главком военно-морских сил Ирана вице-адмирал Шахрам Ирани заявил о том, что иранский военный флот должен присутствовать во всех океанах планеты. Для этого, по словам Ирани, в ВМС строятся новые корабли различного класса.

Шахрам Ирани на церемонию, посвящённой Дню моря:

Мы делаем это для отстаивания интересов Ирана, потому что отчётливо видим, что на наши интересы всё чаще пытаются посягать.

По словам адмирала, среди прочего будут построены крупные корабли, которые станут настоящими плавучими военно-морскими базами.

Также главком иранских ВМС заявил о том, что Иран готовится к масштабной военно-морской миссии. Он не уточнил того, в чём конкретно эта миссия будет заключаться, но добавил, что она будет реализована до конца текущего года.

Ирани подчеркнул, что Тегеран не хочет войны, но если противники Ирана делают всё для её приближения, то иранские ВМС не могут на это не реагировать.

Отмечено, что среди прочего Иран собирается развивать беспилотный флот, в состав которого войдут перспективные морские беспилотники, включая подводные аппараты.

Эксперты, комментируя заявление о «миссии ВМС Ирана, которая будет осуществлена в 2022 году», высказывают различные предположения, включая предположение о том, что иранские корабли могут направиться в сторону одной из военно-морских баз США «для демонстрации флага», причём речь может идти о базе, расположенной не в Ближневосточном регионе. Однако пока всё это не более чем версии.