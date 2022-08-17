Украинские ВВС пополнились вертолётами, переданными латвийским Минобороны

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Украина пополнила свой вертолетный парк, партию винтокрылых машин Киеву передала Латвия. Об этом сообщил министр обороны республики Артис Пабрикс.

Согласно записи, сделанной латвийским министром в одной из соцсетей, Министерство обороны республики передало украинским ВВС четыре вертолета: пару Ми-2 и пару Ми-17. Причем техника передана безвозмездно, в качестве подарка. Правда с техническим состоянием вертолетов не все хорошо, один из Ми-17 точно нуждается в капитальном ремонте. Остальные вертолеты перед отправкой на Украину планировалось покрасить. Техника поставлена в разобранном виде.

Украинские ВВС только что получили четыре вертолета, подаренные Латвией. Скоро они будут включены в авиапарк украинской армии

- написал Пабрикс.

Напомним, что страны Прибалтики являются самыми ярыми сторонниками режима Зеленского и помогают Украине даже в ущерб себе, лишь бы украинская армия нанесла побольше ущерба России. В Латвии даже разрешили своим гражданам воевать на стороне ВСУ против российской армии, причем изменения в законодательство республики, разрешающее отправляться на Украину, было принято буквально за 20 минут. В то же время участие в боевых действиях на стороне ЛДНР является уголовным преступлением. Вот такое избирательное законодательство.

Недавно в Риге заявили о возвращении всеобщей воинской обязанности, поскольку "профессиональная" латвийская армия не способна "остановить российское вторжение".