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ТАСС

Запуск ракеты на новом виде топлива осуществят с космодрома Восточный осенью

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«Союз-2.1б»
«Союз-2.1б».
Источник изображения: roscosmos

Она доставит на орбиту спутники "Гонец-М" и "Скиф-Д"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Первая ракета полностью на новом виде топлива - нафтиле - будет запущена с космодрома Восточный осенью. На ней на орбиту отправятся спутники "Гонец-М" и "Скиф-Д", сообщил ТАСС гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) Руслан Мухамеджанов на форуме "Армия-2022".

"Первый пуск на нафтиле с космодрома Восточный планируется осенью текущего года", - сообщил он.

По словам Мухамеджанова, им станет запуск ракеты-носителя "Союз 2.1б" с тремя космическими аппаратами связи "Гонец-М" и демонстрационным спутником широкополосного доступа в интернет "Скиф-Д", который станет первым аппаратом в рамках федерального проекта "Сфера".

Гендиректор ЦЭНКИ напомнил, что работы по переводу стартового комплекса "Союз" на нафтил на космодроме Восточный велись в несколько этапов. Сначала было смонтировано необходимое технологическое оборудование, затем осенью прошлого года специалисты Космического центра "Восточный" и НИИ стартовых комплексов имени В.П.Бармина (филиалы ЦЭНКИ, входят в Роскосмос) подключили его к действующим системам.

Автономные испытания, отметил гендиректор, завершились в декабре прошлого года. В частности, были проверены системы заправки нафтилом и автоматическая система управления технологическим оборудованием. "Для завершения полного цикла перехода необходимо провести комплексные испытания, которые проходят непосредственно в период подготовки ракеты-носителя к пуску, когда она установлена в стартовую систему", - добавил Мухамеджанов.

Форум "Армия-2022" продлится до 21 августа. В его рамках запланировано 289 мероприятий, которые будут проводиться на объектах подмосковного парка "Патриот", на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте, более чем в 30 регионах России. Участие в форуме примут военные делегации 72 стран. 

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Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Компании
Роскосмос
Проекты
Союз-2 РН
СФ
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