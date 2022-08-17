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ТАСС

Работы по созданию инфраструктуры для пилотируемых пусков ведутся на Восточном

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Космодром Восточный
Космодром Восточный.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Для адаптации комплекса к пилотируемым полетам потребуется дооснащение технического комплекса, отметил гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Руслан Мухамеджанов

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Работы по созданию инфраструктуры, необходимой для обеспечения пилотируемых пусков, уже ведутся на космодроме Восточный. Об этом сообщил ТАСС гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) Руслан Мухамеджанов.

По его словам, для адаптации комплекса к пилотируемым полетам потребуется дооснащение технического комплекса, создание соответствующей инфраструктуры.

"Работы по созданию всех перечисленных объектов инфраструктуры в настоящее время уже ведутся", - заявил Мухамеджанов.

Как отметил гендиректор ЦЭНКИ, сейчас универсальный технический комплекс для обеспечения пусков ракет "Ангара" дооснащается под пилотируемые пуски, в частности создается комплекс крупногабаритной вакуумной установки для проведения испытаний пилотируемых кораблей на герметичность, продолжается создание самого стартового комплекса.

"Заправочная станция будет дооснащена оборудованием для заправки и нейтрализации ПТК (перспективного транспортного корабля), стартовый комплекс - оборудованием, обеспечивающим работу с кораблем и посадку в него космонавтов", - пояснил Мухамеджанов.

В прошлом году гендиректор ЦЭНКИ сообщал ТАСС, что определяющими критериями при формировании технических решений по адаптации создаваемого стартового комплекса космодрома Восточный к отработке корабля "Орел" являлись минимизация затрат и максимальное задействование существующей конфигурации создаваемых агрегатов и систем.

Форум "Армия-2022" официально открывается 15 августа и продлится до 21 августа. В его рамках запланировано 289 мероприятий, которые будут проводиться на объектах подмосковного парка "Патриот", полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте, более чем в 30 регионах России. Участие в форуме примут военные делегации 72 стран. 

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