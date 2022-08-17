ОАК планирует построить четыре опытных образца Checkmate

Летные испытания могут начаться уже в 2024 году, отметил генеральный директор корпорации Юрий Слюсарь

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) планирует построить четыре опытных образца новейшего однодвигательного легкого истребителя Су-75 Checkmate, сообщил в интервью ТАСС в рамках форума "Армия-2022" генеральный директор корпорации Юрий Слюсарь.

"В проекте Checkmate мы используем современные суперкомпьютерные технологии, это позволяет существенно сократить сроки постройки опытного образца и обеспечить начало летных испытаний уже в 2024 году. Сейчас начата подготовка производства двух опытных образцов. Всего планируется построить четыре опытных образца", - сказал он.

Легкий тактический самолет Checkmate разработки компании "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация истребителя состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ.

Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Масса полезной нагрузки превышает 7 т. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре "Патриот". Организатором мероприятия выступает Минобороны России.

[i]Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 09:00 мск.[/i]