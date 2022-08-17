Войти
ТАСС

ОАК планирует построить четыре опытных образца Checkmate

879
0
+2
Источник изображения: topwar.ru

Летные испытания могут начаться уже в 2024 году, отметил генеральный директор корпорации Юрий Слюсарь

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) планирует построить четыре опытных образца новейшего однодвигательного легкого истребителя Су-75 Checkmate, сообщил в интервью ТАСС в рамках форума "Армия-2022" генеральный директор корпорации Юрий Слюсарь.

"В проекте Checkmate мы используем современные суперкомпьютерные технологии, это позволяет существенно сократить сроки постройки опытного образца и обеспечить начало летных испытаний уже в 2024 году. Сейчас начата подготовка производства двух опытных образцов. Всего планируется построить четыре опытных образца", - сказал он.

Легкий тактический самолет Checkmate разработки компании "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация истребителя состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ.

Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Масса полезной нагрузки превышает 7 т. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре "Патриот". Организатором мероприятия выступает Минобороны России.

[i]Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 09:00 мск.[/i] 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Checkmate
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
ИТ
МАКС-20XX
Похожие новости
15.11.2021
Истребители Checkmate начнут собирать в Комсомольске-на-Амуре
19.10.2021
ОАК планирует показать новый истребитель Checkmate на зарубежных авиасалонах
22.07.2021
Облик перспективного легкого однодвигательного истребителя пятого поколения ЛТС
21.07.2021
На реализацию проекта Checkmate, как ожидается, будут выделены госсредства - ОАК
19.07.2021
TNI (США): когда взлетит новый российский истребитель-невидимка 5-го поколения?
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.08 22:46
  • 19
«У Киева карт-бланш на любые преступления». Что говорили на Совбезе ООН об ударах по ЗАЭС
  • 17.08 22:33
  • 6
Россия нарастит производство Ту-214
  • 17.08 22:21
  • 3
Спецоперация развеяла миф о западном "супероружии", заявил Шойгу
  • 17.08 22:17
  • 4
ОАК предложила Минобороны двухместный вариант многоцелевого истребителя Су-57
  • 17.08 21:21
  • 30378
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.08 12:42
  • 16
Лучисто-игристое оружие России
  • 17.08 10:40
  • 1
Шойгу заявил о развенчании мифа о супероружии Запада
  • 17.08 05:08
  • 2
Атомную подлодку "Арктур" оснастят новым оружием, сообщило КБ "Рубин"
  • 17.08 01:17
  • 2
Российскую БМП «Манул» разработают с учетом опыта спецоперации
  • 17.08 01:11
  • 1
Россия планирует вывести "Армату" на зарубежные рынки
  • 16.08 19:30
  • 2
Начало лётных испытаний однодвигательного истребителя Су-75 Checkmate перенесено на 2024 год - Мантуров
  • 16.08 19:01
  • 3
Путин: российские вооружения на десятилетия опережают зарубежные аналоги
  • 16.08 15:23
  • 0
Ядерный терроризм – новая тактика ведения войны киевским режимом
  • 16.08 13:18
  • 0
Турция, ОАЭ, и Мальдивы – доступны для бизнес-авиации и отпускников
  • 16.08 12:22
  • 1
Появились кадры с движением колонны бронеавтомобилей MaxxPro, поставленных для ВСУ