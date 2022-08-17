В Венесуэле торжественно открылись международные состязания снайперов в рамках АрМИ-2022

В рамках церемонии организаторы открыли выставку образцов вооружений и военной техники Сухопутных войск и Национальной гвардии страны

БАРКИСИМЕТО /Венесуэла/, 16 августа. /ТАСС/. Церемония открытия международного конкурса "Снайперский рубеж" Армейских международных игр - 2022 (АрМИ-2022), который впервые проходит на южноамериканском континенте, прошла на полигоне Терепайма в Венесуэле. Об этом во вторник журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"Старт международному конкурсу дал министр обороны Боливарианской Республики Венесуэла генерал-аншеф Владимир Падрино Лопес. В своей речи он отметил расширение географии АрМИ, выразил благодарность снайперам за участие в состязаниях, а также пожелал им успешных выступлений и победы в честной борьбе", - сказали в ведомстве.

После приветственных слов для участников и гостей конкурса выступил местный детско-юношеский ансамбль венесуэльского штата Лара, который показал национальные танцы различных регионов страны, а также российский коллектив "Гренада", исполнивший традиционные русские песни с инструментальным сопровождением на испанском языке.

Кроме того, в рамках церемонии организаторы развернули выставку образцов вооружений и военной техники Сухопутных войск и Национальной гвардии Венесуэлы, а также устроили показательные выступления парашютистов с флагами сборных, добавили в Минобороны.

В борьбе за титул лучшего снайпера сразятся представители России, Венесуэлы, Боливии, Абхазии, Белоруссии, Узбекистана и Мьянмы. Уже завтра участникам предстоит выполнить первые упражнения "Заяви о себе" и "СВ-2" стартового этапа "Индивидуальный зачет". Участники будут выступать со снайперскими винтовками Драгунова (СВД) калибра 7,62 мм и прицелами ПСО-1. Помимо этого, в рамках конкурса запланирована стрельба из пистолетов Макарова (ПМ).

Российскую команду на конкурсе "Снайперский рубеж - 2022" представляют курсанты Московского и Дальневосточного высших общевойсковых командных училищ, а также центра снайпинга Восточного военного округа.