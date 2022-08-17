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ТАСС

Ростех заявил, что роботизированная БМП-3 может эффективно применяться в городских боях

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БМП-3
БМП-3.
Источник изображения: Ростех

В пресс-службе госкорпорации сообщили, что БМП-3 оборудована боевым модулем "Синица", который просматривает местность в радиусе 360 градусов в любое время суток

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Роботизированная БМП-3 с боевым модулем "Синица" предназначена для огневой поддержки мотострелковых подразделений и может эффективно применяться в городских боях, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Боевая машина может управляться удаленно - с помощью носимого пульта или пункта дистанционного управления. Она предназначена для огневой поддержки мотострелковых подразделений на наиболее опасных направлениях. Например, для боя в плотной городской застройке", - отметили в "Ростехе".

Госкорпорация также распространила кадры, на которых показана роботизированная боевая машина пехоты БМП-3 с боевым модулем "Синица" в действии на испытательном полигоне.

Как отметили в пресс-службе, БМП-3 оборудована боевым модулем "Синица", который просматривает местность в радиусе 360 градусов в любое время суток. Он имеет автоматизированную цифровую систему управления огнем и вооружен 100-миллиметровым орудием с механизмом заряжания противотанковой управляемой ракеты, а также автоматической пушкой калибра 30 мм и пулеметом.

Роботизированную боевую машину пехоты БМП-3 с боевым модулем "Синица" совместной разработки "Курганмашзавода" (КМЗ) и ВНИИ "Сигнал" (входят в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") впервые показали на международном форуме "Армия-2022". Увидеть эту машину в действии можно в том числе на демонстрационном показе, где управление БМП-3 "Синица" будет осуществляться дистанционно.

Форум "Армия-2022" официально открылся 15 августа и продлится до 21 августа. В его рамках запланировано 289 мероприятий, которые будут проводиться на объектах парка "Патриот", полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте, более чем в 30 регионах России. Участие в форуме примут военные делегации 72 стран. 

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