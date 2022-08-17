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Глава ОАК рассказал об эффективности применения Су-35С в боях на Украине

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Летчик во время боевых вылетов экипажей истребителей Су-35С и Су-30СМ Восточного военного округа по уничтожению объектов военной инфраструктуры ВСУ в ходе специальной военной операции
Летчик во время боевых вылетов экипажей истребителей Су-35С и Су-30СМ Восточного военного округа по уничтожению объектов военной инфраструктуры ВСУ в ходе специальной военной операции.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в интервью ТАСС рассказал об эффективности применения истребителей Су-35С, Су-25 и Су-34 в рамках специальной военной операции на Украине. По его словам, российским самолетам нет равным.

«Вопрос об эффективности применения все же корректнее задать нашим заказчикам в министерстве обороны. Мы видим, что самолетам Су-35С нет равных в воздушных боях, что Су-34 уничтожают высокоточным оружием важные наземные цели, а Су-25 в очередной раз демонстрируют уникальную боевую живучесть, то есть решения, заложенные конструкторами, оказались верными», — заявил он.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов выступил с призывом не допустить попадания на Украину порядка 100 самолетов и вертолетов, на которых афганские военные в прошлом году сбежали в Узбекистан и Таджикистан.

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Афганистан
Россия
Таджикистан
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Украина
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Су-25
Су-34
Су-35С
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ОАК
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Слюсарь Юрий
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