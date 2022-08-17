Корвет "Проворный" планируют передать ВМФ России в 2024 году

До конца текущего года корабль получит новую надстройку, сообщили в Северной верфи

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Корвет "Проворный" проекта 20385, согласно новому графику, будет готов к передаче Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Северной верфи Игорь Орлов на форуме "Армия-2022".

"Передача "Проворного" намечена на 2024 год", - сказал он.

17 декабря 2021 года на корабле произошел пожар, в результате которого пострадали верхняя палуба, ходовая рубка главного командного поста и интегрированная башенно-мачтовая конструкция.

По словам Орлова, по итогам оценки последствий пожара верфь подписала несколько договоров с контрагентами, новая надстройка в ближайшие месяцы прибудет на завод и до конца года будет установлена на корабль, после чего сотрудники предприятия продолжат "формировать внутренние помещения корвета".

14 апреля 2022 года руководитель Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо сообщил, что это предприятие заключило контракт на изготовление новой надстройки для корабля и планирует поставить ее до завершения 2022 года.

Корветы проекта 20385 являются носителями крылатых ракет "Калибр-НК".

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре "Патриот". Организатором мероприятия выступает Минобороны России.