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Известия.ru

Пункт поражения: союзные силы взломали оборону ВСУ под Угледаром

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Теперь перед киевским командованием стоит непростой выбор

Силы Народной милиции Донецкой Республики при поддержке ВС РФ прорвали украинскую линию обороны рядом с городом Угледар, заявили в ДНР. В российском Минобороны рассказали о поражении артиллерийскими ударами на этом направлении 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВФУ, а также тяжелых потерях противника под Соледаром. Эксперты отмечают, что наступление на Угледарском направлении стало неожиданностью для противника. Также в ведомстве сообщили о новых атаках на железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области.

Угледарское продвижение

Об успехе под Угледаром заявил в понедельник, 15 августа, заместитель начальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин. Он добавил, что Народная милиция продолжает развивать наступление в этом направлении.

В Минобороны РФ сообщили, что в районах населенных пунктов Угледар, Водяное и Доброволье Донецкой Народной Республики ударами высокоточным оружием ВКС по боевым позициям 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ уничтожено более 260 националистов.

Боевая работа штурмовиков Су-25 ВКС России в ходе специальной военной операции

Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

— Этот участок фронта долгое время оставался довольно спокойным, поэтому активизация наших войск там стала неожиданностью для противника, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Сейчас всё внимание ВФУ отвлечено на оборону на Артемовско-Северском направлении и удержание пригородов Донецка. Туда же стянута артиллерия. Им пришлось даже забыть о своей мечте про решительное наступление под Херсоном. Теперь же им предстоит непростой выбор.

В новых условиях киевское командование будет вынуждено принимать решение — перебрасывать подкрепления под Угледар, где у ДНР наметился успех, или же использовать их по-прежнему для обороны и без того трещащих участков фронта. При тяжелых потерях, которые противник несет каждый день, это трудный выбор — он грозит потерей пригородов Донецка. Но сдавать Угледар без ожесточенного сопротивления там всё-таки не захотят. Это поставит под удар Марьинку. Увеличение количества «точек напряжения» для ВФУ — очень правильное решение, оно позволит быстрее обрушить фронт, отметил Дмитрий Болтенков.

Польские наемники

Вооруженные силы России 15 августа нанесли несколько мощных ударов по объектам военной инфраструктуры Украины.

— Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше ста и ранено более 50 боевиков из Польши, а также Германии, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В результате удара ВКС России по боевым позициям 63-й механизированной бригады ВФУ было ликвидировано более 160 военнослужащих 105-го и 107-го батальонов. В Днепропетровской области высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя две тяговые электроподстанции на железной дороге.

В результате наступательных действий на Соледарском направлении и огневого поражения боевых позиций 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВФУ, уничтожено более 50% личного состава и военной техники.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожены пункты управления 112-й бригады теробороны, 60-й пехотной бригады, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения, три склада боеприпасов, два склада топлива.

152-мм орудие 2А36 «Гиацинт-Б»

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен взвод артиллерийских орудий «МСТА-Б», три взвода реактивных систем залпового огня «Град», четыре взвода орудий «Гиацинт-Б» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях.

Российские ПВО за сутки перехватили три беспилотных летательных аппарата и два реактивных снаряда систем залпового огня в районе населенного пункта Новотроицкое Донецкой Народной Республики.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 267 самолетов, 148 вертолетов, 1741 беспилотный летательный аппарат, 365 зенитных ракетных комплексов, 4311 танков и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3304 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4891 единица специальной военной автомобильной техники, — перечислил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.


Связь под огнем

В российском военном ведомстве рассказали о солдатах и офицерах Вооруженных сил РФ и 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Гвардии рядовой Дмитрий Глазунов служит в артиллерийской батарее 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР с 2018 года, начав с подносчика боеприпасов. В прошлом он был высококвалифицированным поваром.

За время службы Дмитрий участвовал в огневых налетах на позиции противника и уничтожал вражескую технику. Также, проявляя мужество, гвардии рядовой под обстрелами ВФУ доставлял гуманитарную помощь людям, которые прятались в подвалах жилых домов, и помогал эвакуировать их в медицинские учреждения.

Рядовой Владимир Алихов обеспечивает бесперебойную связь в войсках. Группа тактического воздушного десанта Владимира удерживала под контролем мост через водную преграду, когда ей пришлось вступить в бой с украинскими националистами.

Бойцы Народной милиции ЛНР

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Находясь под непрерывным огнем, в условиях радиоэлектронной борьбы, Владимир организовал устойчивую бесперебойную радиосвязь командира с подразделениями и вышестоящим штабом.

Во время боя разорвавшаяся мина повредила передающее устройство. Владимир в короткие сроки восстановил связь и передал координаты позиций боевиков артиллерийским расчетам, в результате чего огневые точки были подавлены, рассказали в военном ведомстве.

Еефрейтор Илья Облуков с первых дней специальной военной операции выполняет задачи по поражению огневых средств и живой силы противника, обеспечивая продвижение наших подразделений, рассказали в Минобороны. Освобождая населенный пункт от украинских националистов, подразделение Ильи обнаружило хорошо укрепленную позицию противника. Завязался бой, в ходе которого Илья прицельным огнем боевой машины уничтожил до 10 боевиков.


Антон Лавров

Андрей Федоров

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