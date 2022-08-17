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РИА Новости

Модернизированную СПРН России поставили на опытно-боевое дежурство

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Госиспытания российской системы предупреждения о ракетном нападении в командном пункте СПРН в Солнечногорске
Госиспытания российской системы предупреждения о ракетном нападении в командном пункте СПРН в Солнечногорске.
Источник изображения: © Фото : Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел"/Евгений Самарин

Разработчик Боев: модернизированная СПРН России поставлена на опытно-боевое дежурство

КУБИНКА, 16 авг — РИА Новости. Модернизированная российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) поставлена на опытно-боевое дежурство, сообщил журналистам в рамках форума "Армия-2022" генеральный конструктор СПРН Сергей Боев.

"Модернизация существующих объектов идёт по утвержденному план-графику. Это прежде всего, конечно, наши объекты, которые были одними из первых, — Армавир, Иркутск. А что касается модернизации системы в целом, то она успешно завершена. Вы знаете, в прошлом году были успешно завершены государственные испытания. Успешно ведётся сейчас опытно-боевое дежурство", — сказал Боев.

Российская СПРН решает задачи обнаружения и получения траекторных данных для формирования предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления. Наземный эшелон состоит из станций типа "Воронеж". Они создают вокруг территории России сплошное радиолокационное поле для отслеживания баллистических целей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Боев Сергей
Проекты
СПРН
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