Разработчик раскрыл способ обнаружения противника на АПЛ будущего "Арктур"

КБ "Рубин": АПЛ будущего "Арктур" сможет раньше обнаружить врага за счет беспилотников

КУБИНКА (Московская область), 16 авг — РИА Новости. Стратегическая атомная подводная лодка будущего поколения "Арктур" сможет раньше обнаруживать противника за счет робототехники — подводных беспилотников, сообщил РИА Новости представитель центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин".

"Рубин" показал на форуме "Армия-2022" свое видение возможного будущего ракетных подводных крейсеров стратегического назначения: концепт-проект ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Арктур".

"Многофункциональность проекта обеспечит его актуальность в неизвестных на сегодня условиях второй половины века. "Арктур" способен нести не только стратегическое оружие, но и необитаемые аппараты различных классов. Малые и средние аппараты могут размещаться в шахтах корабля, для крупных предусмотрено забортное размещение. Благодаря подводной робототехнике, "Арктур" будет лучше представлять окружающую обстановку, раньше обнаруживать противника и лучше уклоняться от атак", — сказал представитель предприятия.

Он подчеркнул, что появление в будущем новых типов необитаемых аппаратов позволит превратить подводный ракетный крейсер в подлодку другого назначения.

Сейчас ЦКБ " Рубин" разрабатывает в интересах Минобороны линейку беспилотников типа "Суррогат", "Клавесин" и другие.