Разработчик раскрыл способ обнаружения противника на АПЛ будущего "Арктур"

КБ "Рубин": АПЛ будущего "Арктур" сможет раньше обнаружить врага за счет беспилотников
КУБИНКА (Московская область), 16 авг — РИА Новости. Стратегическая атомная подводная лодка будущего поколения "Арктур" сможет раньше обнаруживать противника за счет робототехники — подводных беспилотников, сообщил РИА Новости представитель центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин".
"Рубин" показал на форуме "Армия-2022" свое видение возможного будущего ракетных подводных крейсеров стратегического назначения: концепт-проект ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Арктур".
Он подчеркнул, что появление в будущем новых типов необитаемых аппаратов позволит превратить подводный ракетный крейсер в подлодку другого назначения.
Сейчас ЦКБ " Рубин" разрабатывает в интересах Минобороны линейку беспилотников типа "Суррогат", "Клавесин" и другие.