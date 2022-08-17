Войти
РИА Новости

Разработчик раскрыл способ обнаружения противника на АПЛ будущего "Арктур"

517
0
0
Новейшая подлодка "Арктур"
Новейшая подлодка "Арктур".
Источник изображения: © ЦКБ "Рубин"

КБ "Рубин": АПЛ будущего "Арктур" сможет раньше обнаружить врага за счет беспилотников

КУБИНКА (Московская область), 16 авг — РИА Новости. Стратегическая атомная подводная лодка будущего поколения "Арктур" сможет раньше обнаруживать противника за счет робототехники — подводных беспилотников, сообщил РИА Новости представитель центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин".

"Рубин" показал на форуме "Армия-2022" свое видение возможного будущего ракетных подводных крейсеров стратегического назначения: концепт-проект ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Арктур".

"Многофункциональность проекта обеспечит его актуальность в неизвестных на сегодня условиях второй половины века. "Арктур" способен нести не только стратегическое оружие, но и необитаемые аппараты различных классов. Малые и средние аппараты могут размещаться в шахтах корабля, для крупных предусмотрено забортное размещение. Благодаря подводной робототехнике, "Арктур" будет лучше представлять окружающую обстановку, раньше обнаруживать противника и лучше уклоняться от атак", — сказал представитель предприятия.

Он подчеркнул, что появление в будущем новых типов необитаемых аппаратов позволит превратить подводный ракетный крейсер в подлодку другого назначения.



Сейчас ЦКБ " Рубин" разрабатывает в интересах Минобороны линейку беспилотников типа "Суррогат", "Клавесин" и другие.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
Похожие новости
23.08.2021
Рособоронэкспорт планирует заключить более 10 контрактов на "Армии-2021"
28.04.2020
Дальний дрон ВВС США провел семичасовую разведку у границ РФ на Черном море
15.11.2018
Белорусские оружейники показали новый роботизированный комплекс
28.06.2016
Россия, Китай или Иран против ВМС США — кто победит? (The National Interest, США)
03.04.2013
КБМ предлагает ЗРК «Лучник-Э»
26.08.2008
Демонстрация возможностей
20.08.2008
Израиль поставит Индии 18 систем ПВО взамен российских
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.08 22:46
  • 19
«У Киева карт-бланш на любые преступления». Что говорили на Совбезе ООН об ударах по ЗАЭС
  • 17.08 22:33
  • 6
Россия нарастит производство Ту-214
  • 17.08 22:21
  • 3
Спецоперация развеяла миф о западном "супероружии", заявил Шойгу
  • 17.08 22:17
  • 4
ОАК предложила Минобороны двухместный вариант многоцелевого истребителя Су-57
  • 17.08 21:21
  • 30378
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.08 12:42
  • 16
Лучисто-игристое оружие России
  • 17.08 10:40
  • 1
Шойгу заявил о развенчании мифа о супероружии Запада
  • 17.08 05:08
  • 2
Атомную подлодку "Арктур" оснастят новым оружием, сообщило КБ "Рубин"
  • 17.08 01:17
  • 2
Российскую БМП «Манул» разработают с учетом опыта спецоперации
  • 17.08 01:11
  • 1
Россия планирует вывести "Армату" на зарубежные рынки
  • 16.08 19:30
  • 2
Начало лётных испытаний однодвигательного истребителя Су-75 Checkmate перенесено на 2024 год - Мантуров
  • 16.08 19:01
  • 3
Путин: российские вооружения на десятилетия опережают зарубежные аналоги
  • 16.08 15:23
  • 0
Ядерный терроризм – новая тактика ведения войны киевским режимом
  • 16.08 13:18
  • 0
Турция, ОАЭ, и Мальдивы – доступны для бизнес-авиации и отпускников
  • 16.08 12:22
  • 1
Появились кадры с движением колонны бронеавтомобилей MaxxPro, поставленных для ВСУ