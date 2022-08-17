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В России начали испытания новейшей снайперской винтовки

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Снайперские полуавтоматы СВЧ концерна "Калашников" под патроны 7,62х51 мм (на переднем плане) и 8,6х70 мм (ОКР "Уголёк")
Снайперские полуавтоматы СВЧ концерна "Калашников" под патроны 7,62х51 мм (на переднем плане) и 8,6х70 мм (ОКР "Уголёк").
Источник изображения: Михаил Дегтярёв / www.kalashnikov.ru

В России начались испытания новейшего снайперского комплекса «Уголек», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростеха.

Как уточнили в ведомстве, тренировки проходят в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения в городе Подольск. «По их завершении заказчик, Минобороны РФ, примет решение о проведении государственных испытаний», — добавили специалисты.

На данный момент основной снайперской винтовкой Вооруженных сил России (ВС РФ) является принятая на вооружение еще в 1960-х годах снайперская винтовка Драгунова (СВД).

Новый снайперский комплекс создается полностью из отечественных материалов и комплектующих. Винтовка будет оснащена новым прицельным комплексом. Для нее будут использовать российские патроны, но в натовских калибрах: в калибре .308 Winchester (7,62 х 51 миллиметр) и в значительно более мощном — .338 Lapua Magnum (8,6 х 69 миллиметров).

Ранее в России разработали первую в мире мультикалиберную винтовку «Опустошитель», которая способна вести огонь натовскими патронами 12,7 х 99 миллиметров.

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Страны
Россия
Продукция
СВД
Система поражения "Ратник"
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
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