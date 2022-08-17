Разработчик нашел способ сделать подлодку "Арктур" более скрытной

КБ "Рубин" сообщило, что АПЛ "Арктур" станет более скрытной за счет безвальной энергетики

КУБИНКА (Московская область), 16 авг — РИА Новости. Стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) будущего поколения "Арктур" станет более скрытной за счет граненой формы и безвальной энергетики, сообщил РИА Новости представитель центрального конструкторского бюро (ЦКБ) "Рубин".

"Рубин" показал на выставке "Армия-2022" свое видение возможного будущего ракетных подводных крейсеров стратегического назначения: концепт-проект АПЛ "Арктур".

"Новая граненая форма обводов "Арктура" вместе с уменьшением размеров корабля и перспективным активным покрытием снижает отражаемый сигнал гидролокатора и уменьшает дальность обнаружения лодки. Применение распределенной безвальной энергетической установки с полным электродвижением способствует снижению шумности, а наличие двух движителей повышает маневренность и надежность ракетоносца", — отметил представитель "Рубина".

Он подчеркнул, что скрытность останется главным свойством подводных крейсеров, но способы обнаружения подводных лодок непрерывно развиваются, а значит, должны меняться и способы обеспечения скрытности. Снижение шумности приводит к тому, что все большую роль в обнаружении играют активные низкочастотные системы.

"Эти решения важны и с точки зрения самого перспективного района применения "Арктура" — высокоширотной Арктики. Интерес к этому району в ближайшие десятилетия будет только расти. Граненая форма обводов упрощает взламывание льда при всплытии и не позволяет ему задерживаться на крышках шахт, а лучшая управляемость важна для занятия позиции в полыньях", — заключил собеседник агентства.