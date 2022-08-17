Атомную подлодку "Арктур" оснастят новым оружием, сообщило КБ "Рубин"

КБ "Рубин": атомная подлодка "Арктур" станет меньше на 20 процентов за счет нового оружия

КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) будущего пятого поколения за счёт совершенствования ракетного оружия будет иметь меньшее водоизмещение на 20%, её предварительное название - "Арктур", время появления - вторая половина XXI века, сообщил РИА Новости представитель центрального конструкторского бюро (ЦКБ) "Рубин".

"Рубин" показал на выставке "Армия 2022" свое видение возможного будущего ракетных подводных крейсеров стратегического назначения: концепт-проект РПКСН "Арктур".

"Постоянное совершенствование ракетного оружия позволяет уменьшить количество ракет на борту при сохранении боевого потенциала корабля. За счёт этого, а также благодаря изменению архитектуры "Арктур" будет иметь на 20% меньше водоизмещение, чем современные ракетоносцы. Его длина составит 134 метра, ширина – 15,7 метра, численность экипажа – около 100 человек", - сказал представитель "Рубина".

По его словам, "корабли нового проекта придут на смену ракетоносцам серии "Борей-А" не ранее второй половины века".