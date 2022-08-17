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РИА Новости

Атомную подлодку "Арктур" оснастят новым оружием, сообщило КБ "Рубин"

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Площадка проведения Международного военно-технического форума "Армия-2022"
Площадка проведения Международного военно-технического форума "Армия-2022".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

КБ "Рубин": атомная подлодка "Арктур" станет меньше на 20 процентов за счет нового оружия

КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) будущего пятого поколения за счёт совершенствования ракетного оружия будет иметь меньшее водоизмещение на 20%, её предварительное название - "Арктур", время появления - вторая половина XXI века, сообщил РИА Новости представитель центрального конструкторского бюро (ЦКБ) "Рубин".

"Рубин" показал на выставке "Армия 2022" свое видение возможного будущего ракетных подводных крейсеров стратегического назначения: концепт-проект РПКСН "Арктур".



"Постоянное совершенствование ракетного оружия позволяет уменьшить количество ракет на борту при сохранении боевого потенциала корабля. За счёт этого, а также благодаря изменению архитектуры "Арктур" будет иметь на 20% меньше водоизмещение, чем современные ракетоносцы. Его длина составит 134 метра, ширина – 15,7 метра, численность экипажа – около 100 человек", - сказал представитель "Рубина".

По его словам, "корабли нового проекта придут на смену ракетоносцам серии "Борей-А" не ранее второй половины века".

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  • В новости упоминаются
Проекты
955 Борей
АРМИ-20XX
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2 комментария
№1
17.08.2022 01:03
Цитата, q
Арктур", время появления - вторая половина XXI века,
Ни к чему не обязывающие фантазии...
+1
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№2
17.08.2022 05:08


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