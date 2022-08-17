Войти
ТАСС

Поставка локатора для спутника "Обзор-Р" перенесена на III квартал 2022 года

827
0
0
Проходная РКЦ Прогресс в Самаре
Проходная РКЦ Прогресс в Самаре.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Хижняк

Запуск аппарата намечен на II квартал 2023 года

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Поставка локатора для радиолокационного спутника "Обзор-Р" запланирована на третий квартал текущего года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" на форуме "Армия".

В конце мая в РКЦ "Прогресс" сообщали ТАСС, что поставка локатора для космического аппарата ожидается во II квартале 2022 года. Тогда же на предприятии уточнили, что запуск спутника намечен на II квартал 2023 года.

"В настоящее время локатор для спутника "Обзор-Р" находится на предприятии-изготовителе. Поставка локатора в РКЦ "Прогресс" ожидается в III квартале 2022 года", - отметили в пресс-службе.

"Обзор-Р" - радиолокационный спутник, предназначенный для съемки в Х-диапазоне в любое время суток (вне зависимости от погодных условий). Данные со спутников "Обзор-Р" будут использоваться в МЧС России, Минсельхозе и Росреестре с целью картографирования, мониторинга природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, выявления потенциально опасных геологических процессов, объектов и явлений в районах строительства, обеспечения задач природопользования, поиска полезных ископаемых.

На борту спутника будет установлен радиолокатор на базе активной фазированной антенной решетки, который позволит получать изображение с разрешением до одного метра. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
МЧС
ЦСКБ-Прогресс
Похожие новости
13.12.2021
Поставку локатора для спутника "Обзор-Р" перенесли на 2022 год
28.08.2020
РКС представил на «Армии-2020» антенну для нового российского спутника «Обзор-Р»
15.07.2016
Радар «Касатка» существенно улучшит «космическое зрение» России
19.09.2012
После серии провалов
29.08.2011
МАКС из авиашоу превратился в серьезный бизнес-проект
03.09.2007
Государство на воздухоплавание пока смотрит со стороны
21.06.2007
"ЦСКБ-Прогресс" намерено на авиасалоне "МАКС-2007" заключить контракты на производство дирижаблей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.08 22:46
  • 19
«У Киева карт-бланш на любые преступления». Что говорили на Совбезе ООН об ударах по ЗАЭС
  • 17.08 22:33
  • 6
Россия нарастит производство Ту-214
  • 17.08 22:21
  • 3
Спецоперация развеяла миф о западном "супероружии", заявил Шойгу
  • 17.08 22:17
  • 4
ОАК предложила Минобороны двухместный вариант многоцелевого истребителя Су-57
  • 17.08 21:21
  • 30378
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.08 12:42
  • 16
Лучисто-игристое оружие России
  • 17.08 10:40
  • 1
Шойгу заявил о развенчании мифа о супероружии Запада
  • 17.08 05:08
  • 2
Атомную подлодку "Арктур" оснастят новым оружием, сообщило КБ "Рубин"
  • 17.08 01:17
  • 2
Российскую БМП «Манул» разработают с учетом опыта спецоперации
  • 17.08 01:11
  • 1
Россия планирует вывести "Армату" на зарубежные рынки
  • 16.08 19:30
  • 2
Начало лётных испытаний однодвигательного истребителя Су-75 Checkmate перенесено на 2024 год - Мантуров
  • 16.08 19:01
  • 3
Путин: российские вооружения на десятилетия опережают зарубежные аналоги
  • 16.08 15:23
  • 0
Ядерный терроризм – новая тактика ведения войны киевским режимом
  • 16.08 13:18
  • 0
Турция, ОАЭ, и Мальдивы – доступны для бизнес-авиации и отпускников
  • 16.08 12:22
  • 1
Появились кадры с движением колонны бронеавтомобилей MaxxPro, поставленных для ВСУ