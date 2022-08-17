Поставка локатора для спутника "Обзор-Р" перенесена на III квартал 2022 года

Запуск аппарата намечен на II квартал 2023 года

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Поставка локатора для радиолокационного спутника "Обзор-Р" запланирована на третий квартал текущего года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" на форуме "Армия".

В конце мая в РКЦ "Прогресс" сообщали ТАСС, что поставка локатора для космического аппарата ожидается во II квартале 2022 года. Тогда же на предприятии уточнили, что запуск спутника намечен на II квартал 2023 года.

"В настоящее время локатор для спутника "Обзор-Р" находится на предприятии-изготовителе. Поставка локатора в РКЦ "Прогресс" ожидается в III квартале 2022 года", - отметили в пресс-службе.

"Обзор-Р" - радиолокационный спутник, предназначенный для съемки в Х-диапазоне в любое время суток (вне зависимости от погодных условий). Данные со спутников "Обзор-Р" будут использоваться в МЧС России, Минсельхозе и Росреестре с целью картографирования, мониторинга природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, выявления потенциально опасных геологических процессов, объектов и явлений в районах строительства, обеспечения задач природопользования, поиска полезных ископаемых.

На борту спутника будет установлен радиолокатор на базе активной фазированной антенной решетки, который позволит получать изображение с разрешением до одного метра.