«Россия здесь навсегда»

Как Запорожье готовится к референдуму о воссоединении с РФ

Власти Запорожья в начале августа официально подтвердили намерение провести референдум о воссоединении региона с Россией. В Бердянске очередь из желающих оформить гражданство РФ выстраивается уже с утра, в городе уже работают российские банки и сотовые операторы, а в кафе и магазинах можно расплачиваться рублями. Как изменилось Запорожье за последние несколько месяцев, что беспокоит его жителей и какие задачи ставят перед собой руководители, военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм узнал на месте.

Долгий путь

— Центр работает очень медленно. Я еще неделю назад сдала документы. Но мой паспорт еще не готов. Сколько можно ждать? — эмоционально спрашивает меня Елена, жительница Бердянска.

Мы разговариваем на площади Единства — это самый центр города. Несмотря на то, что сейчас будний день, тут очень оживленно. Буквально в нескольких метрах от нас, на Азовском проспекте, стоит многофункциональный центр, где жители Запорожской области могут получить паспорта граждан Российской Федерации. Хотя на часах всего 9 часов утра, у входа в учреждение уже стоит плотная очередь.

Я не был в Бердянске уже несколько месяцев. Еще весной, когда в Мариуполе шли тяжелые бои вокруг «Азовстали», в Бердянске была мирная жизнь. Работали магазины, ходил общественный транспорт и ничего не напоминало о боевых действиях.

Конечно, у жителей были и свои серьезные проблемы. В день моего визита во всей Херсонской и Запорожской областях киевские власти отключили сотовую связь и частично интернет. В банках не было гривен и это серьезно осложняло не только работу финансовой системы, но и сказывалось на обывателях. Но при этом в торговых точках рубли не брали. Главный вопрос, который на тот момент беспокоил запорожцев, — как сложится судьба их области?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм Источник изображения: iz.ru

Выезд из Донецка в Бердянск — в четыре часа утра. Сейчас, когда Мариуполь уже освобожден, путь на запад стал гораздо короче. Но доставшаяся от Украины система дорог всё равно съедает очень много времени. Прямой трассы, которая бы связывала Донецк, Мариуполь, Бердянск и Херсон, как таковой нет. Приходится непрерывно петлять между многочисленными населенными пунктами. Да и само покрытие оставляет желать лучшего.

Мы проезжаем Мангуш и спустя некоторое время попадаем уже на территорию Запорожской области. Первое, что сразу бросается в глаза — это большой билборд с фразой «Россия здесь навсегда». И такой объект не единичен. По всей области развешены плакаты, установлены информационные стенды, да и просто расклеены объявления. Все они рассказывают мирных жителям о том, как получить российское гражданство, информируют о социальных льготах и правилах их поручения.

В целом с запорожцами ведется серьезная информационная работа: как будет дальше складываться их жизнь, какие будут преимущества и социальные гарантии для будущих жителей России и как правильно войти в новую жизнь.

До недавнего времени в Бердянске работал только один пункт, где можно было оформить российский паспорт. Но из-за наплыва желающих буквально в нескольких десятках метрах был открыт дополнительный многофункциональный центр. Сейчас в среднем на эту процедуру от момента подачи документов и до вручения паспорта уходит две недели. Но местным жителям такой срок кажется слишком долгим — все хотят гораздо быстрее.

Внутри новый центр ничем не отличается от МФЦ-центров, которые действуют по всей территории России. За столами сидят более десятка специалистов, которые на месте готовят все необходимые документы и справки, а также разъясняют будущим гражданам России, как правильно всё оформить. Несмотря на это, многие запорожцы путаются и ошибаются — зачастую приносят не те документы, неправильно заполняют анкеты и заявления. Но всё равно оформление российских паспортов — одна из самых востребованных услуг.

Путь рубля

В нескольких метрах от многофункционального центра расположилась уютная кофейня. В прошлый раз в Бердянске кофе за рубли мне продать отказались. Сейчас я решаю повторить попытку.

На вопрос: «берете ли вы рубли?» продавцы отвечают утвердительно. Цены пока остаются в гривнах, но их тут же пересчитывают по курсу. В 2014 году за одну гривну давали три рубля. Сейчас курс упал, теперь за 1,5–1,8 рублей можно взять одну гривну.

Сейчас в Бердянске, да и в Запорожской области в целом не осталось мест, где российскую валюту не принимают. Рублевая масса в регионе стремительно выросла. Причем способствовал этому сам Киев. В первые дни специальной военной операции, уходя из городов, украинские банки вывезли практически все наличные гривны. Поэтому весной получение бумажных денег было очень острой проблемой. У немногих банкоматов, куда свозили гривны, выстраивались целые очереди.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм Источник изображения: iz.ru

С приходом рублей ситуация резко поменялась. «Банкоматные» очереди практически пропали. А в торговых точках с оборотом гривны обращаются очень строго. К примеру, в нескольких магазинах и кафе я ради эксперимента платил рублями, но просил дать мне сдачу в гривнах. И везде мне было отказано. Уже видно, что доля гривны под натиском рубля стремительно уменьшается.

По словам мэра Бердянска Александра Сауленко, за последние два месяца много, что изменилось. Так, в город уже зашли две российские финансовые организации — Международный расчетный банк и Промсвязьбанк.

— Сейчас у нас два отделения МРБ и четыре ПСБ, — рассказывает нам Александр Сауленко. — Международный расчетный банк работает пока только с юридическими лицами. А вот Промсязьбанк работает с «физиками».

Также по словам городского главы, в регионе уже функционируют несколько российских сотовых операторов и интернет-провайдеров. В частности, уже активно развивается сеть «Феникс», которая хорошо знакома жителям Донецкой Республики. Проверить ее у меня получается на практике. В моем телефоне как раз была установлена sim-карта этого оператора. В целом голосовую связь запорожский «Феникс» обеспечивает стабильную. А вот мобильный интернет пока «скачет», и не всегда он есть за городом.

Промышленность и курорт

И если проблемы с деньгами, сотовой связью и получением гражданством сейчас уже решаются, то остается вопрос, как будет развиваться дальше Бердянск, да и в целом регион.

Мэр Александр Сауленко не без гордости говорит, что сейчас в городе работает порт, мясокомбинат и еще несколько предприятий. В полном объеме население обеспечивают все социальные службы.

— Сейчас наша главная задача — это восстановление и сохранение работы всех предприятий, — подчеркивает мэр Бердянска.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм Источник изображения: iz.ru

Буквально в паре километров от площади Единства находится уникальное природное явление — Бердянская коса. Это участок суши длинной почти 20 км. На нем расположены десятки санаториев, гостиниц, домов отдыха и пансионатов. К сожалению, пока большинство объектов пустуют. Проезжая по косе, мы видели отдыхающих, но на столь масштабных пляжах, кажется, что их просто нет.

Летом 2014 года украинские вооруженные формирования даже развернули в Бердянске противодесантную оборону — перекопали пляжи, выставили заграждения и развернули огневые позиции. Пансионаты, гостиницы и дома отдыха частично отдали под войска, частично превратили в укрепления. Позже, правда, большинство рубежей обороны было снято, и туристы смогли вернуться.

— До 2014 года к нам приезжало очень много отдыхающих из Донецка и Луганска и из России, — рассказывает Сергей, хозяин одной из гостиниц. — Бывали годы, когда летом население города увеличивалось от 100 тыс. почти до миллиона! Конечно, все местные очень хорошо зарабатывали на сфере услуг. Последние восемь лет таких прибылей уже нет. И экономика города страдала.

Мой собеседник, не скрываясь говорит — значимую часть прибыли приносили россияне. Они не экономили на сфере развлечений, предпочитали более престижные отели и в целом стремились тратить деньги. И, конечно, сейчас местный бизнес очень рассчитывает на возобновление туризма в таких же масштабах. Тем более, что вся инфраструктура в Бердянске имеется.

Алексей Рамм