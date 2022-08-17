В Минобороны РФ рассказали о мероприятиях в рамках «АрМИ-2022»

Минобороны России 16 августа рассказало о тематике проведения Армейских международных игр-2022 («АрМИ-2022») в различных геолокациях.

Так, отмечается, что команды из России, Ирана, Китая, Сирии, Венесуэлы и Индии приступили к соревнованиям в рамках конкурса «Глубина-2022». Главную роль в данном упражнении исполнил российский военный водолаз Иван Понятишин, который за 2 минуты 34 секунды безошибочно подал проводник для подачи сжатого воздуха на «эпроновскую» выгородку, имитирующую системы жизнеобеспечения подводной лодки.

Кроме того, в Казахстане стартовал первый этап международного конкурса «Мастера артиллерийского огня». Практические действия проходят на полигоне Матыбулак. Расчеты 120-мм минометных комплексов 2С12Б соревнуются в «Индивидуальной гонке».

Также сообщается, что в Алжире состоялась торжественная церемония открытия конкурса «Десантный взвод». В городе Блида российская команда конкурса провела тренировку на территории кадетского корпуса. Уточняется, что в конкурсе задействованы аэродром Буфарик, полигон Бугар, Шаршаль и Айн Уисара. В соревновании примут участие команды из 16 стран.

В оборонном ведомстве рассказали, что в Волгоградской области прошла торжественная церемония открытия конкурса «Инженерная формула-2022». 20 августа за победу в финальной эстафете поборются команды из Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Узбекистан и Лаосской Народно-Демократической Республики. Команда Республики Армении посоревнуется в отдельных номинациях за лучший экипаж машин инженерного вооружения.

Между тем в Монголии завершилась «Индивидуальная гонка» военных водителей в рамках конкурса «Военное ралли». По итогам первого дня соревнований среди автомобилей с колесной формулой 4х4 первое место заняла команда Монголии, второе — команда России и третье — команда Белоруссии. При этом среди автомобилей с колесной формулой 6х6 первое место заняла команда России, второе место — команда Монголии и третье — Узбекистана.

В Минобороны также сообщили, что на Балтийском флоте прошел первый этап международного конкурса «Морской десант-2022». В нем приняли участие военнослужащие из России, Ирана, Венесуэлы, Таджикистана, Южной Осетии и Гвинеи.

Помимо этого, в Китае военные инженеры готовятся к конкурсу «Безопасный маршрут» АрМИ-2022, а в Монголии хозяева первенства и кавалеристы из Зимбабве вступили в борьбу на конкурсе «Конный марафон».

Также в Белоруссии прошла тренировка первого этапа конкурса АрМИ-2022 «Стальная магистраль», а с командами-участницами конкурса «Уверенный прием» провели генеральную тренировку этапа конкурса.

В Казахстане участники конкурса «Тактический стрелок» завершили прохождение первого этапа, выполнив упражнение «Оборона».

Кроме того, стало известно, что в Подмосковье стартовал конкурс «Страж порядка» АрМИ-2022. Командам-участницам соревнований предстоит проявить свои лучшие качества в трех этапах: «Патрульный наряд», «Группа быстрого реагирования» и «Военно-полицейский бросок».

Ранее, 14 августа, стало известно, что президент России Владимир Путин посетит международный военно-технический форум «Армия-2022».

До этого, 10 августа, сообщалось, что в Кызыле встретили представителей команд военных водителей из России, Белоруссии, Узбекистана и Монголии, а также команды от заводов «КамАЗ» и «Урал», которые приехали принять участие в международном этапе соревнований «Военное ралли». Данное состязание проходит в рамках «АрМИ-2022».

Отмечалось, что военные водители проедут более 1000 км по пересеченной местности на полноприводных машинах «КамАЗ» и «Урал», выполнят контрольные стрельбы из пулемета Калашникова на бронеавтомобилях «Тигр» и поразят мишени из автоматов АК-74 в составе команд на расстоянии 100 м.

Между тем на Камчатке 12 июля прошел конкурс по военно-морской выучке «Морской бриз» среди соединений и частей Тихоокеанского флота. Состязания проходили в рамках «АрМИ-2022». По условиям конкурса команды по шесть человек соревновались в управлении лодками БЛ-680, стрельбе из мелкокалиберной винтовки, спасении на воде и решении задач из военно-морской практики.

Армейские международные игры — это комплексные международные соревнования между подразделениями Вооруженных сил разных государств. Состязания проводятся с 2015 года и включают в себя такие соревнования, как «Танковый биатлон», «Кубок моря», «Мастер-оружейник» и другие. В 2021 году было проведено 34 различных конкурса, из которых Россия участвовала в 16, к участию было приглашено 95 стран.