Разработки Калужского предприятия применили в иранском спутнике

День науки в Государственном научном центре Российской Федерации ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина.

В задачи космического аппарата будут входить мониторинг и съемка поверхности Земли

КАЛУГА, 15 августа. /ТАСС/. Научно-производственное предприятие в городе Обнинске Калужской области изготовило детали для иранского космического аппарата дистанционного зондирования Земли "Хайям". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Детали системы терморегулирования и энергообеспечения, произведенные ОНПП "Технология" им. А. Г. Ромашина, обеспечили эффективное функционирование иранского космического аппарата для дистанционного зондирования Земли "Хайям". Спутник оснащен ультралегкими каркасами солнечных батарей, радиаторами и панелями системы терморегулирования, созданными в ОНПП "Технология" им. А. Г. Ромашина. Они обеспечат качественное электроснабжение аппарата и стабильный тепловой режим работы бортовой аппаратуры", - говорится в сообщении.

Снижения веса при сохранении прочностных характеристик конструкций удалось достичь благодаря использованию композиционных материалов и усовершенствованной технологии сборки. Радиатор системы терморегулирования стал легче на 10% по сравнению с предыдущими аналогами, а вес квадратного метра каркаса солнечных батарей составляет всего около 400 г. Повысить весовую эффективность позволило и использование особых обнинских панелей терморегулирования, которые наряду с функцией поддержания стабильного температурного режима одновременно выполняют функцию корпуса спутника. Генеральный директор ОНПП "Технология" Андрей Силкин сообщил, что предприятие продолжит свое развитие - в 2022 году запланирован рост объемов наукоемкой продукции, выпускаемой для отечественной космонавтики, на 30%.

ОНПП "Технология" им. А. Г. Ромашина - научно-производственное предприятие в области создания высокотехнологичной продукции для авиационной, ракетно-космической техники, транспорта, с 1994 года оно носит статус Государственного научного центра Российской Федерации. Является головной организацией холдинговой компании в отрасли химической промышленности Госкорпорации Ростех, управляя активами шести предприятий. "Технология" более 40 лет обеспечивает космическую отрасль продукцией из композиционных материалов, за прошлый год предприятие произвело более 250 высокотехнологичных изделий для ракет-носителей, аппаратов для межпланетных и околоземных исследований, многоразового космического корабля "Орел".

Космический аппарат "Хайям", стартовавший с космодрома Байконур 9 августа 2022 года, выведен на целевую орбиту и начал передавать первые данные. Спутник создан российскими предприятиями по заказу Ирана. В задачи космического аппарата будут входить мониторинг и съемка поверхности Земли.