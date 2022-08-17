Робота на базе БМП-3 с боевым модулем "Синица" пошлют в самое пекло

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В этом году на Международном военно-техническом форуме "Армия" представлена роботизированная версия БМП-3. Как сообщают в Госкорпорации Ростех, модернизация машины ведется на Курганмашзаводе при участии ВНИИ "Сигнал" − оба предприятия входят в холдинг "Высокоточные комплексы".

Главная особенность новой версии заключается в возможности работать без экипажа: функции механика-водителя и стрелка роботизированы.

Модуль "Синица", установленный на роботизированную БМП, ранее уже представлялся на форуме в составе боевой машины десанта БМД-4М2.

В качестве вооружения в нем используются 30-мм автоматическая пушка 2А72, 7,62-мм пулемет ПКТМ и 100-мм орудие 2А70, которое может применяться и для запуска ПТУР. Принципиальное отличие "Синицы" от более ранних модулей − современный панорамный прицел с тепловизионным каналом, обеспечивающий обзор в 360º днем и ночью.

Благодаря автоматизированному механизму заряжания, цифровой системе управления огнем и электроприводу органов управления новой машиной можно руководить дистанционно с помощью пульта.

Это дает возможность применять роботизированную БМП-3 в опасных и сложных ситуациях, где риск для личного состава слишком высок. Наработки предприятий Госкорпорации позволяют роботизировать и другие уже существующие образцы техники, что значительно сокращает затраты и делает эти проекты перспективными для российской армии.