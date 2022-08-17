Мишустин освободил от должности первого заместителя председателя коллегии ВПК

В распоряжении говорится, что Андрей Ельчанинов переходит на другую работу

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Андрея Ельчанинова. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Освободить Ельчанинова Андрея Федоровича от должности первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в распоряжении.

Коллегия Военно-промышленной комиссии РФ является постоянно действующим органом при правительстве России для решения текущих вопросов деятельности комиссии.

Основными задачами коллегии, в частности, являются: координация деятельности федеральных органов исполнительной власти по вопросам реализации государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, развития науки и технологий в интересах военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности, осуществления контроля за экспортом продукции военного и двойного назначения, мобилизационной подготовки экономики Российской Федерации и формирования государственного оборонного заказа, реализации решений комиссии.