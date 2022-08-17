Войти
ТАСС

Мишустин освободил от должности первого заместителя председателя коллегии ВПК

995
0
0
Андрей Ельчанинов
Андрей Ельчанинов.
Источник изображения: militarynews.ru

В распоряжении говорится, что Андрей Ельчанинов переходит на другую работу

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Андрея Ельчанинова. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Освободить Ельчанинова Андрея Федоровича от должности первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в распоряжении.

Коллегия Военно-промышленной комиссии РФ является постоянно действующим органом при правительстве России для решения текущих вопросов деятельности комиссии.

Основными задачами коллегии, в частности, являются: координация деятельности федеральных органов исполнительной власти по вопросам реализации государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, развития науки и технологий в интересах военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности, осуществления контроля за экспортом продукции военного и двойного назначения, мобилизационной подготовки экономики Российской Федерации и формирования государственного оборонного заказа, реализации решений комиссии. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ВПК РФ
Похожие новости
29.05.2019
В конкурсе "Авиароботех-2019" в Томске примут участие 11 команд
15.01.2018
Заложен патрульный корабль "Николай Сипягин"
04.06.2014
Рособороннаступление
28.05.2014
Двоевластие в ОСК: бывший глава отказывается покидать рабочее место
01.12.2011
Страсти по гособоронзаказу
18.03.2010
"Аэростатика" планирует построить новую производственную базу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.08 22:46
  • 19
«У Киева карт-бланш на любые преступления». Что говорили на Совбезе ООН об ударах по ЗАЭС
  • 17.08 22:33
  • 6
Россия нарастит производство Ту-214
  • 17.08 22:21
  • 3
Спецоперация развеяла миф о западном "супероружии", заявил Шойгу
  • 17.08 22:17
  • 4
ОАК предложила Минобороны двухместный вариант многоцелевого истребителя Су-57
  • 17.08 21:21
  • 30378
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.08 12:42
  • 16
Лучисто-игристое оружие России
  • 17.08 10:40
  • 1
Шойгу заявил о развенчании мифа о супероружии Запада
  • 17.08 05:08
  • 2
Атомную подлодку "Арктур" оснастят новым оружием, сообщило КБ "Рубин"
  • 17.08 01:17
  • 2
Российскую БМП «Манул» разработают с учетом опыта спецоперации
  • 17.08 01:11
  • 1
Россия планирует вывести "Армату" на зарубежные рынки
  • 16.08 19:30
  • 2
Начало лётных испытаний однодвигательного истребителя Су-75 Checkmate перенесено на 2024 год - Мантуров
  • 16.08 19:01
  • 3
Путин: российские вооружения на десятилетия опережают зарубежные аналоги
  • 16.08 15:23
  • 0
Ядерный терроризм – новая тактика ведения войны киевским режимом
  • 16.08 13:18
  • 0
Турция, ОАЭ, и Мальдивы – доступны для бизнес-авиации и отпускников
  • 16.08 12:22
  • 1
Появились кадры с движением колонны бронеавтомобилей MaxxPro, поставленных для ВСУ