Робот «Маркер» от «Роскосмоса» готов стоять на страже

На международном военно-техническом форуме «Армия-2022» представили робота для автономной охраны наземных объектов, которого уже испытали на космодроме Восточный и объектах Минобороны.

Специалисты госкорпорации «Роскосмос» представили на форуме «Армия-2022» модульного робота-часового «Маркер». Разработку впервые показали публике «в железе» — с установленным оборудованием.

По сути, это не просто робот, а универсальная боевая робототехническая платформа, на которую устанавливают модули технического зрения, связи, навигации, автономного движения и группового управления. Его создавали как конструктор для отработки ведения боевых действий.

Благодаря модулям робота можно подстраивать под выполнение различных задач — от охраны объектов до противодействия терактам. Например, «Маркер» способен в режиме реального времени отслеживать быстролетящие объекты — в частности, беспилотники, — следовать за ними и поражать на небольшом расстоянии при помощи стрелкового оружия. Впрочем, на него можно установить и модуль для запуска собственных беспилотников.

Конечно, для отслеживания БПЛА одного лишь модуля технического зрения недостаточно. Распознаванием объектов занимаются специальные нейросетевые алгоритмы, мгновенно обрабатывающие поступающую информацию. Эти же технологии искусственного интеллекта обеспечивают автономность аппарата. Многоспектральная система сканирует все неподвижные и двигающиеся на расстоянии 100 метров объекты, затем на основе этих данных прокладывает и корректирует маршрут.

У платформы два варианта — на гусеничном и колесном шасси. В общем-то, в ней и скрыта одна из ключевых технологий «Маркера» — тяговые электроприводы, обеспечивающие большую скорость и высокие тяговые характеристики.

Во время испытаний отрабатывалось в том числе автономное групповое взаимодействие колесных и гусеничных «Маркеров». Они должны были проследовать по заранее проложенному маршруту, отслеживая препятствия, маневрируя и меняя строй.

Разработкой платформы занималось НПО «Андроидная техника», прославившееся созданием робота-спасателя «Федора», который в 2019 году побывал на МКС. Над «Маркером» специалисты работали с начала 2018-го, а в минувшем январе окончательно защитили проект.

Как стало известно перед форумом, как раз в конце прошлого года платформа проходила испытания на космодроме Восточный. Также сообщается, что ее испытали на объектах Министерства обороны. Планируется, что «Маркеры» будут круглосуточно патрулировать инфраструктуры «Роскосмоса» и выявлять присутствие нарушителей — как на земле, так и в воздухе.

На «Армии-2022» сегодня также представили модель новой национальной орбитальной космической станции и российско-белорусскую универсальную вертолетную систему БАС-750.