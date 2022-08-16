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Интерфакс-АВН

"Алмаз-Антей" приступает к производству транспондеров для платных дорог РФ

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Логотип ЗРТО
Логотип АО "Завод Радиотехнического Оборудования".
Источник изображения: http://worksport.ru/

Москва. 15 августа. ИНТЕРФАКС - Акционерное общество "Завод радиотехнического оборудования" (АО "ЗРТО") завершает опытно-конструкторскую работу и ведёт подготовку серийного производства комплекта электронного приёмопередающего оборудования формата DSRC.

Это так называемый транспондер, применяемый на участках платных дорог в России.

"Отечественные транспондеры производства концерна появятся в продаже уже во втором квартале 2023 года", - сказано в сообщении, распространённом в понедельник пресс-службой концерна ВКО "Алмаз-Антей", в состав которого входит предприятие.

По информации пресс-службы, проект производства российского транспондера в рамках развития программы диверсификации стал актуален в связи с удорожанием поставляемых из Европы изделий после усложнения логистических цепочек, возникших проблем с качеством оборудования машиностроительного концерна GEA, а также несостоявшимся запуском проекта производства транспондеров одной из австрийских компаний на территории РФ.

В соответствии с подписанным соглашением о научно-техническом сотрудничестве между АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и дочерней структурой ГК "Автодор" - ООО "Автодор - Платные Дороги", изготовление транспондеров на предприятиях концерна будет обеспечивать потребности в данном оборудовании.

В сообщении отмечается, что научно-производственный потенциал предприятий концерна позволяет в сжатые сроки реализовать импортозамещение высокотехнологичной продукции.

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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
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