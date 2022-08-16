В носимом аварийном запасе космонавта может появиться огнестрельное оружие

Центр подготовки космонавтов работает над созданием нового комплекта носимого аварийного запаса космонавта совместно с ракетно-космической корпорацией "Энергия"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Центр подготовки космонавтов (ЦПК) совместно с ракетно-космической корпорацией (РКК) "Энергия" работает над созданием нового комплекта носимого аварийного запаса космонавта, где предусматривается наличие огнестрельного оружия. Об этом заявил в понедельник начальник ЦПК имени Ю. А. Гагарина Максим Харламов в интервью телеканалу "Звезда" в рамках форума "Армия-2022", оно опубликовано на сайте телеканала.

"В данный момент в носимом аварийном запасе [космонавта] огнестрельного оружия нет, но РКК "Энергия" совместно с центром подготовки космонавтов ведет исследования в этом направлении, в создании нового комплекта носимого аварийного запаса, и там предусматривается наличие огнестрельного оружия. Каким оно будет, вопрос открытый", - сказал он.

Форум "Армия-2022" продлится до 21 августа. В его рамках запланировано 289 мероприятий, которые будут проводиться на объектах парка "Патриот", на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте, более чем в 30 регионах России. Участие в форуме примут военные делегации 72 стран.