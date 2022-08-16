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ТАСС

В носимом аварийном запасе космонавта может появиться огнестрельное оружие

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Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Антон Шкаплеров
Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Антон Шкаплеров.
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

Центр подготовки космонавтов работает над созданием нового комплекта носимого аварийного запаса космонавта совместно с ракетно-космической корпорацией "Энергия"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Центр подготовки космонавтов (ЦПК) совместно с ракетно-космической корпорацией (РКК) "Энергия" работает над созданием нового комплекта носимого аварийного запаса космонавта, где предусматривается наличие огнестрельного оружия. Об этом заявил в понедельник начальник ЦПК имени Ю. А. Гагарина Максим Харламов в интервью телеканалу "Звезда" в рамках форума "Армия-2022", оно опубликовано на сайте телеканала.

"В данный момент в носимом аварийном запасе [космонавта] огнестрельного оружия нет, но РКК "Энергия" совместно с центром подготовки космонавтов ведет исследования в этом направлении, в создании нового комплекта носимого аварийного запаса, и там предусматривается наличие огнестрельного оружия. Каким оно будет, вопрос открытый", - сказал он.

Форум "Армия-2022" продлится до 21 августа. В его рамках запланировано 289 мероприятий, которые будут проводиться на объектах парка "Патриот", на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте, более чем в 30 регионах России. Участие в форуме примут военные делегации 72 стран. 

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Страны
Россия
Компании
ЦПК Гагарина
Проекты
СФ
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1 комментарий
№1
16.08.2022 04:44
Цитата, q
Центр подготовки космонавтов (ЦПК) совместно с ракетно-космической корпорацией (РКК) "Энергия" работает над созданием нового комплекта носимого аварийного запаса космонавта, где предусматривается наличие огнестрельного оружия.
Так огнестрельное оружие всегда было в НАЗ космонавтов, в чем новость заключается?
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