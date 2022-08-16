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РИА Новости

"Рособоронэкспорт" заключил контракты на поставку вертолетов Ми-38

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Вертолет МИ-38
Вертолет МИ-38.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

"Рособоронэкспорт" в 2021-2022 годах заключил контракты на поставку вертолетов Ми-38

КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" в 2021-2022 годах заключил контракты на поставку инозаказчикам вертолетов Ми-38, истребителей Су-30СМЭ, комплексов ПВО "Панцирь-С1М", сообщил журналистам на форуме "Армия-2022" генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Мы за эти два года уже подписали контракты на новую технику. Это Ми-38 - вертолет, Су-30СМЭ - новый облик тактического боевого истребителя. Мы подписали контракты на "Панцирь-С1М". Мы подписали контракты на новый комплекс ПЗРК "Верба". Мы подписали контракт на первый комплекс радиоэлектронной борьбы "Репеллент-Патруль", - сказал он.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" открылся 15 августа и продлится по воскресенье в подмосковном центре "Патриот". На форуме около 1,5 предприятий оборонно-промышленного комплекса России представят более 1000 новых образцов военной техники.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ми-38
Су-30
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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1 комментарий
№1
16.08.2022 04:40
Цитата, q
На форуме около 1,5 предприятий оборонно-промышленного комплекса России представят более 1000 новых образцов военной техники.

А что даже двух предприятий не нашли для форума :))
+1
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