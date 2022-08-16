"Рособоронэкспорт" заключил контракты на поставку вертолетов Ми-38

"Рособоронэкспорт" в 2021-2022 годах заключил контракты на поставку вертолетов Ми-38

КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" в 2021-2022 годах заключил контракты на поставку инозаказчикам вертолетов Ми-38, истребителей Су-30СМЭ, комплексов ПВО "Панцирь-С1М", сообщил журналистам на форуме "Армия-2022" генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Мы за эти два года уже подписали контракты на новую технику. Это Ми-38 - вертолет, Су-30СМЭ - новый облик тактического боевого истребителя. Мы подписали контракты на "Панцирь-С1М". Мы подписали контракты на новый комплекс ПЗРК "Верба". Мы подписали контракт на первый комплекс радиоэлектронной борьбы "Репеллент-Патруль", - сказал он.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" открылся 15 августа и продлится по воскресенье в подмосковном центре "Патриот". На форуме около 1,5 предприятий оборонно-промышленного комплекса России представят более 1000 новых образцов военной техники.