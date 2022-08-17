Конфликт на Украине заставил глобализацию беспорядочно отступать

Конец глобализации несет новые угрозы и вызовы

Согласно немецкой деловой Handelsblatt, эпоха глобализации подходит к концу, в силу вступают новые правила игры, но это не сулит ничего хорошего как Западу в целом, так и Германии как "экспортной сверхдержаве". В мире складывается новый экономический порядок, констатирует обозреватель Handelsblatt Мартин Грейве, международное право больше не существует, вместо него начинает действовать "право сильнейшего". Если до эпидемии COVID-19 речь шла о замедлении глобализации (Slowbalisation), то после эпидемии и особенно c началом конфликта на Украине становится очевидно: глобализация "беспорядочно отступает" на всех направлениях. На смену прежнему мировому экономическому порядку приходит новый, которому пока нет имени. Канцлер Германии Олаф Шольц признал на мировом экономическом форуме в Давосе: "Система международного сотрудничества, обеспечивавшая свободу, безопасность и благосостояние ее участникам, изжила себя". Глава концерна BASF Мартин Брудермюллер подтверждает: "Глобализация в прежнем виде уже не вернется".

Теперь перед западными политиками и капитанами бизнеса поставлена нелегкая задача – изобрести новую формулу глобального капитализма. Однако поиск альтернативных форм сотрудничества находится в начальной фазе, контуры нового мирового экономического порядка только начинают проявляться. Совершенно очевидно, что новая глобализация станет для Германии как чемпиона по экспорту чрезвычайно опасным вызовом. Политики будут вынуждены принимать "мучительные" решения, а в области экономики необходимо будет полностью пересмотреть модель, целиком ориентированную на экспорт.

Конфликт на Украине показал, что концепция бизнеса, основанная только на получении прибыли и эффективности, больше не работает, в действие вступают такие факторы, как чрезмерная "зависимость" от автократических режимов и надежность логистических связей. Это особенно наглядно проявилось в начале эпидемии COVID-19, когда страны Запада оказались полностью зависимыми от поставок масок из Китая. И сейчас антиковидные меры, введенные Пекином, продолжают нарушать контейнерные поставки из китайских портов в Европу. Так, гигант немецкого машиностроения Trumpf какое-то время не мог производить станки из-за отсутствия пары примитивных гаек, которые необходимо было доставить из-за океана в соответствии с международной сертификацией. Этот пример показывает, насколько уязвимы мировые логистические цепочки, даже если речь идет о самых простых продуктах.

Еще нагляднее выявил распад мирохозяйственных связей конфликт на Украине. Член Совета экономических мудрецов при правительстве ФРГ (Wirtschaftsweise) Вероника Гримм отмечает: "Российская военная операция на Украине ускорила распад мировой экономической системы, построенной на правилах ВТО, и подорвала таким образом саму основу глобализации. Вместо нее формируется новый мировой порядок, основанный на идеологии и праве сильнейшего". В течение десятилетий основой внешнеэкономического сотрудничества ФРГ с Россией (СССР) и Китаем был лозунг "Трансформация через торговлю" (Wandel durch Handel). Имелось в виду, что экономическое сближение приведет к триумфу демократии западного типа в коммунистических и посткоммунистических странах, однако этого не случилось. При этом нынешний Китай представляет для Запада гораздо большую проблему, чем Россия, поскольку Европа и Америка попали в сильнейшую экономическую зависимость от Пекина.

После падения Берлинской стены и распада СССР западные компании устремились в Россию и особенно в Китай, поскольку там открылись новые рынки, было дешевле производить для глобальной экономики, и это было обоюдно выгодно. Однако на Западе пришлось с "горечью" констатировать, что глобализация лишь усилила автократические режимы и не привела к торжеству демократии западного типа. Слишком поздно выяснилось, что наряду с экономической выгодой при выборе места производства ведущую роль начинают играть совершенно другие факторы. На первое место выходят политика и геополитика, взаимное доверие и "дружественные" связи. Этот новый подход четко сформулировал Генсек НАТО Йенс Столтенберг: "Свобода важнее свободной торговли, защита западных ценностей важнее прибыли". Еще яснее высказалась министр финансов США Джанет Йеллен: "Америка должна вести торговлю только с дружественными странами!". В русле этой линии президент США Джо Байден предложил вернуть производство в Штаты, вместо того чтобы зависеть от зарубежных производственных цепочек. Эту "генеральную линию" начали поддерживать и западные финансовые рынки. Уже возникли инвестиционные фонды, которые предлагают инвестировать только в американские компании, никак не связанные с Китаем. В США сформировалась влиятельная группа политиков и менеджеров, которые считают неизбежным серьезный конфликт с Китаем, как из-за Тайваня, так и по другим причинам.

КНР со своей стороны провозгласила в рамках промышленной стратегии "Сделано в Китае 2025" цель – достичь локализации производства до 70%, а полной автаркии уже к середине века, преодолев зависимость от других стран в области технологий и инвестиций, став таким образом мировым лидером в высокотехнологичных отраслях. Одновременно Китай осуществляет глобальный инфраструктурный проект "Один пояс – один путь", который закрепит геополитическое лидерство страны. В этой связи в США и Европе все чаще используют термин "отсоединение" (decoupling), который предполагает экономическое и политическое "отсоединение" западных демократий от "автократических" государств. Это фактически означает сворачивание глобализации и возврат к ситуации времен холодной войны, когда мир был разделен на два соперничающих экономических блока.

Немецкие экономисты обращают внимание на следующие факты:

Объем мирового товарооборота достиг своего пика к 2010 году, с тех пор наблюдается постоянное снижение.

Число протекционистских барьеров между странами-членами ВТО постоянно растет с 2012 года.

Три тысячи крупнейших мировых компаний начиная с 2016 года увеличили свои производственные резервы с 6% до 9%.

Все больше компаний следуют примеру концерна Tesla и строят "вертикальную интеграцию", в рамках которой сами производят многие компоненты и лучше контролируют производственный процесс.

В первом полугодии 2022 года китайские логистические фирмы приняли участие лишь в 15% мировых слияний и поглощений. По данным агентства Pricewaterhouse Coopers, это самый низкий показатель за многие годы, отражающий снижение интеграции в глобальной экономике.

Идеологические и политические соображения вынуждают Германию начать пересмотр торгово-экономических отношений с Китаем. Уже развернулась активная дискуссия об удалении китайского технологического концерна Huawei из телекоммуникационных сетей Германии. Однако новая "жесткая" линия распространяется и на другие сферы сотрудничества. Речь идет не только о стратегических предприятиях в самой Германии, но также о немецких инвестициях в КНР. Особенно агрессивную позицию в отношении Китая занимает министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она неоднократно заявляла о "серьезном" намерении правительства ФРГ снизить экономическую зависимость от Китая. Бербок подчеркнула, что Германия не станет в очередной раз жертвой экономического "шантажа", как это уже имело место в случае с российскими энергоносителями.

Дмитрий Добров