Борисов обсудил серийное производство двигателей для "Ангары" с главой Пермского края

На пермском предприятии "Протон-ПМ" реализуется проект по запуску серийного производства двигателей РД-191, создание нового корпуса, где будет вестись сборка продукции, завершено на 80%

ПАРК ПАТРИОТ /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Юрий Борисов и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудили вопросы запуска серийного производства двигателей для ракет-носителей семейства "Ангара" в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022". Об этом сообщили в понедельник журналистам в Роскосмосе.

Стороны обсудили развитие пермских предприятий АО "Протон-ПМ" и ПАО "НПО "Искра", входящих в госкорпорацию "Роскосмос". "Создание и серийное производство двигателя РД-191 и других перспективных жидкостных ракетных двигателей является ключевым проектом кластера "Технополис "Новый Звездный", инициированного АО "Протон-ПМ" в 2012 году. Идея синхронного развития производства и территории поддержана президентом России Владимиром Путиным, а технополис вошел в число 25 пилотных инновационных территориальных кластеров, утвержденных правительством России", - говорится в сообщении Роскосмоса.

На площадке "Протон-ПМ" реализуется инвестиционный проект по запуску серийного производства двигателей РД-191 и его модификаций для ракет-носителей семейства "Ангара".

Строительство нового корпуса "Протон-ПМ", где будет вестись сборка двигателей, завершено на 80%. Отработка технологии сборки двигателей на предприятии запланирована на текущий год, в 2023 году новый корпус будет введен в эксплуатацию.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре "Патриот". Организатором мероприятия выступает Минобороны России.