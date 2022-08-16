Заместитель военного атташе Анголы отметил качественную модернизацию Ми-17

КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Заместитель военного атташе при посольстве Анголы в РФ Гонсалвес Симао Антонио Рипепето сообщит руководству, насколько были модернизированы представленные на форуме "Армия 2022" российские вертолеты Ми-17.

"Я смог осмотреть всю экспозицию (российской техники на форуме), и мне рассказали о вертолетах Ми-17. Я заметил, что вертолеты были модернизированы и сейчас очень мощны... Я напишу об этом доклад своему руководству и проинформирую, насколько современными и сильными стали Ми-17", - сказал Гонсалвес РИА Новости.

Ми-17 - средний многоцелевой вертолет, который применяется для пассажирских и грузовых перевозок. Способен перевозить до 26 пассажиров и до 8 тонн груза. Конструкция машины в основном такая же, как у Ми-8, с рядом агрегатов и систем от вертолета Ми-14. Ми-17 внешне отличается от Ми-8 установкой рулевого винта с левой стороны хвостовой балки (вместо правой на Ми-8) и укороченными гондолами двигателей, воздухозаборники которых снабжены пылезащитными устройствами.