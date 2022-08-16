Юрий Швыткин: страны все больше заботятся об оборонном потенциале

Заместитель председателя Комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин прокомментировал в эфире радио Sputnik контракты России на поставку военной техники в зарубежные страны.

Портфель заказов компании "Рособоронэкспорт" стабилен и достигает трех триллионов рублей, заявил генеральный директор "Ростеха" (куда входит "Рособоронэкспорт") Сергей Чемезов на заседании международного военно-технического форума "Армия-2022".

По его словам, попытки Запада изолировать Россию не мешают работать с иностранными заказчиками военной техники. Основную долю поставок составляют авиация и ПВО, есть спрос на вооружение для сухопутных войск и военно-морского флота. Темпы экспорта сопоставимы с показателями прошлых лет, отметил Чемезов.

В эфире радио Sputnik заместитель председателя Комитета по обороне Государственной Думы РФ Юрий Швыткин высказал мнение, что портфель заказов к концу года может увеличиться.

"Мир меняется, страны все больше заботятся о национальных интересах, оборонном потенциале. Это связано прежде всего с агрессивно-провокационной политикой стран НАТО, в частности США, которые пытаются навязать однополярный мир всем государствам, мировому сообществу. Поэтому страны, конечно же, беспокоятся о своей собственной безопасности. Пока портфель заказов остается практически на прежнем уровне, но, думаю, что по итогам года больше объем будет. Покупатели, конечно же, смотрят, как тот или иной вид вооружения показал себя в ходе специальной военной операции. Здесь в подавляющем большинстве идет увеличение соответствующих заказов. Мы на практике показываем качество вооружения. Алжир, Индия, Бразилия, Пакистан и ряд других государств сегодня демонстрируют спрос на наше вооружение", – сказал Юрий Швыткин.