Юрий Швыткин: страны все больше заботятся об оборонном потенциале

Заместитель председателя Комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин прокомментировал в эфире радио Sputnik контракты России на поставку военной техники в зарубежные страны.
Портфель заказов компании "Рособоронэкспорт" стабилен и достигает трех триллионов рублей, заявил генеральный директор "Ростеха" (куда входит "Рособоронэкспорт") Сергей Чемезов на заседании международного военно-технического форума "Армия-2022".
По его словам, попытки Запада изолировать Россию не мешают работать с иностранными заказчиками военной техники. Основную долю поставок составляют авиация и ПВО, есть спрос на вооружение для сухопутных войск и военно-морского флота. Темпы экспорта сопоставимы с показателями прошлых лет, отметил Чемезов.
В эфире радио Sputnik заместитель председателя Комитета по обороне Государственной Думы РФ Юрий Швыткин высказал мнение, что портфель заказов к концу года может увеличиться.