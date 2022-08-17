Украина должна опасаться удара в спину со стороны Европы

Путинские боевые действия сеют в Европе панику, и украинцы должны опасаться удара в спину

В глубине души западные лидеры и сами не верят, что цель Запада уничтожить Россию в принципе достижима или даже желательна, пишет The Guardian. При этом сами европейцы уже на грани того, чтобы запросить "мира", а не "справедливости" для Украины.

Саймон Тисдолл

Стратегические цели Запада на Украине — отразить российское вторжение, восстановить национальный суверенитет и одержать победу глобальной демократии над "силами тьмы". Их четко изложил президент США Джо Байден в Варшаве еще в марте, а впоследствии одобрили лидеры Великобритании и Европейского союза.

Куда менее ясно то, как они рассчитывают этих целей достичь, учитывая далеко не героический отказ НАТО принимать в конфликте непосредственное участие. Напрашивается неудобный и даже прискорбный вопрос: не пора ли украинцам готовиться к удару в спину грядущей зимой?

Спустя почти полгода с начала боевых действий ширящийся разрыв между риторикой и реальностью приобретает гибельный оборот. Общественное возмущение по поводу российской специальной военной операции сменяется озабоченностью, граничащей с паникой, из-за тревожных последствий — цены на энергию растут, а с ними дорожают и продукты питания, и стоимость жизни.

Это, в свою очередь, подпитывает сомнения в стойкости Запада. Как скоро и без того шаткое единство Европы рухнет, если (или лучше спросить когда?) Россия наконец перекроет газовый вентиль?

Байден подал этот конфликт как часть великой битвы между добром и злом. "Мы поддерживаем вас, — заявил он украинцам. — Быстрые и болезненные издержки — единственное, что заставит Россию изменить курс".

Однако эти елейные речи оказались очковтирательством. Несмотря на беспрецедентные санкции, своего курса Россия не изменила.

Вторя Байдену в том же месяце, Борис Джонсон многозначительно заявил, что "путинская агрессия должна потерпеть неудачу, и этот провал должны увидеть все". Затем Джонсон пустился в пространные разговоры о долгосрочной перспективе, всячески преувеличивая влияние Британии. "Мы не можем позволить Кремлю откусить кусок независимой страны и причинить огромные человеческие страдания", — заявил он. Однако именно это и произошло с тех пор и продолжается по сию пору.

В апреле Лиз Трасс ударилась в обещания еще более бредовые. Министр иностранных дел и главный соискатель премьерского кресла потребовала от России покинуть Крым и вернуться к границам до 2014 года. Словно спятивший генералиссимус, Трасс поклялась: "Мы будем двигаться дальше и быстрее, пока не вытесним Россию со всей Украины". Это какие такие "мы", спрашивается? Чья армия?

И в этом вся суть. На прошлой неделе США пообещали увеличить военную помощь Украине еще на один миллиард долларов, в результате чего ее общая сумма только при Байдене выросла до 9,8 миллиардов долларов. Великобритания выделила 2,3 миллиарда фунтов стерлингов. Страны ЕС тоже значительно увеличили поставки оружия. Без их помощи Украина наверняка бы уже потерпела поражение.

Из-за осторожности, с которой Байден любой ценой избегает лобового столкновения, Россия, может, и не выиграет — но едва ли проиграет окончательно. Конфликт смахивает на кастрюлю, которая никак не закипит.

А ведь все было бы совсем иначе, если бы западные политики набрались смелости и четко встали на сторону Украины еще в феврале-марте. В ходе хаотичного наступления русских на Киев их большие конвои оказались уязвимыми для атак с воздуха. Убедительная демонстрация "шока и трепета" со стороны Пентагона могла бы остановить всю операцию в момент, когда Путин предвкушал быструю и легкую победу.

Несбывшимися надеждами войн не выиграть. Но для справки, мы упустили и немало других возможностей — в том числе защиту украинских городов со стороны НАТО и создание сети безопасных убежищ для гражданских лиц на территории Украины.

Оперативные действия военно-морских сил Запада могли бы помешать безрассудной российской продовольственной блокаде Черного моря, которая по-прежнему угрожает всему миру. Это позволило бы спасти множество невинных жизней.

Сейчас, пожалуй, уже слишком поздно, хотя повинен в этом не только Байден. При всех своих напыщенных и воинственных речах, Джонсон замечательно прятался за спиной у Вашингтона. А с ним и Эммануэль Макрон, и Олаф Шольц.

Такое единодушие лишь усиливает подозрения, что в глубине души они и сами не верят, что цель Запада уничтожить Россию в принципе достижима или даже желательна.

При том, что прямая военная победа маловероятна, выбор у Киева незавидный. Несмотря на обещанное наступление на юге, отважную оборону Донецка и взрывы в Крыму на прошлой неделе, Украине (как и Западу) грозит с жестокая и затяжная война на истощение.

Параллельно усилится давление в пользу прекращения огня или в высшей степени временного мирного соглашения, чтобы облегчить экономические страдания Европы. Этим охотно воспользуются правые популисты в Италии и других странах. А обезглавленная Британия решает тыловые вопросы.

Судя по опросам в Германии, до 50% немцев выступают за территориальные уступки России. Резкий контраст между теми, кто хочет "справедливости" для Украины, и теми, кто хочет "мира", расколет всю Европу — и соотношение сил не в пользу Киева.

По иронии судьбы, тревожнее всего как раз оставшийся сценарий — так называемый "катастрофический успех" украинских сил вопреки всем прогнозам, который обернется крахом российского режима.

Эта перспектива западных политиков пугает. При таком сценарии в описании генерала сэра Ричарда Бэрронса (Richard Barrons) отчаявшийся Путин прибегнет к тактическому ядерному оружию малой мощности, чтобы предотвратить крах.

"Это не немыслимо — это просто неприятно", — холодно предупредил Бэрронс, бывший глава стратегического командования.

Как ответить? Может ли такое немыслимое злодеяние привести к вступлению Украины в НАТО и полномасштабной войне с Россией? В каком-то смысле Запад сам себя в это втравил — своей робостью и полумерами. У Бэрронса готовых ответов нет. Их ни у кого нет.