В Совфеде назвали главное преимущество России в вооружении

Главным преимуществом России в плане вооружения является развитие области гиперзвукового оружия, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об этом сенатор рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Армия-2022» рассказал о перспективном оружии страны, которое на годы и десятилетия опережает зарубежные аналоги.

«Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, которые ориентированы на будущее и будут определять завтрашней день вооруженных сил. Речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах. Многие из них на годы, а может быть, и на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их», — подчеркнул глава государства.

По словам Джабарова, у российской армии на вооружении есть большое количество вооружения, которое по развитию превзошло аналоги, имеющиеся у конкурентов.

«Это, в первую очередь, гиперзвук. В этом плане мы давно обошли наших оппонентов. У них такого вооружения нет точно, они только-только начинают использовать гиперзвуковые ракеты, причем уступающие и в скорости, и в защите нашим», — высказался политик.

Также Джабаров отдельно отметил «Посейдоны» — российские беспилотные подводные аппараты, оснащенные ядерными энергоустановками. Такие в скором времени будут использоваться на подводных лодках, сообщил политик. Он подчеркнул, что это авангардное оружие, с которым не сможет справиться ни одна система противовоздушной береговой обороны.

«Я думаю, что благодаря нашему вооружению мы себя сейчас спокойно чувствуем, когда по сути весь блок НАТО навалился на нас», — резюмировал сенатор.

Ранее военный журналист Алексей Борзенко назвал российскую гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон» абсолютным оружием, которое позволяет поражать авианосцы.

В апреле Юрий Борисов, занимавший в правительстве страны пост отвечавшего за оборонно-промышленный комплекс вице-премьера, сообщил, что новая государственная программа вооружения будет нацелена на создание роботизированных комплексов, оружия направленной энергии и кинетического оружия.