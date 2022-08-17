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РИА Новости

Глава ФСВТС прокомментировал передачу США афганских Ми-17 Украине

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Вертолет Ми-17 ВВС Афганистана
Вертолет Ми-17 ВВС Афганистана.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army

КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Передача США Украине вертолетов Ми-17В5, ранее поставленных Афганистану, является вопиющим примером незаконного реэкспорта, заявил РИА Новости в понедельник в ходе форума "Армия-2022" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

"В сложившейся политической обстановке в мире на фоне проведения Россией специальной военной операции мы столкнулись со случаями невыполнения рядом стран взятых на себя обязательств, связанных с незаконными реэкспортом российского (советского) вооружения на Украину <…> Вопиющим примером является незаконная передача США Украине вопреки всем нормам международного права в области контроля за обычными вооружениями ранее поставленных Афганистану вертолетов российского производства", - сказал он.

Шугаев отметил, что сегодня ФСВТС располагает механизмом противодействия незаконных поставок советских вооружений на Украину и активно им противодействует: "Однако надо понимать, что не на все советские вооружения и технику мы можем вводить ограничения по реэкспорту".

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Страны
Афганистан
Россия
США
Украина
Продукция
Ми-17
Ми-17В5
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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