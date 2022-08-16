На "Армии-2022" представили прототип беспилотного военного грузовика "Урал"

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. На форуме "Армия-2022" впервые представили прототип беспилотного военного грузовика "Урал", передает корреспондент РИА Новости.

Экспериментальный образец полностью лишен кабины и средств управления для человека. Он выполнен в двухцветном камуфляже, чтобы показать возможность использования как в военных, так и в гражданских целях.

Как пояснили в компании "Урал", машина оснащена техническим зрением и прошла предварительныt испытания. Предполагается, что она будет эксплуатироваться как с помощью пульта дистанционного управления, так и в варианте робота — то есть будет ездить по программе полностью в автономном режиме.

Представители "Урала" уточнили, что машина может применяться в войсках для перевозки грузов на опасных участках, например на передовой.