Войти
РИА Новости

На "Армии-2022" представили прототип беспилотного военного грузовика "Урал"

618
0
0
Прототип беспилотного военного грузовика "Урал" на форуме "Армия-2022"
Прототип беспилотного военного грузовика "Урал" на форуме "Армия-2022".
Источник изображения: © РИА Новости

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. На форуме "Армия-2022" впервые представили прототип беспилотного военного грузовика "Урал", передает корреспондент РИА Новости.

Экспериментальный образец полностью лишен кабины и средств управления для человека. Он выполнен в двухцветном камуфляже, чтобы показать возможность использования как в военных, так и в гражданских целях.

Как пояснили в компании "Урал", машина оснащена техническим зрением и прошла предварительныt испытания. Предполагается, что она будет эксплуатироваться как с помощью пульта дистанционного управления, так и в варианте робота — то есть будет ездить по программе полностью в автономном режиме.

Представители "Урала" уточнили, что машина может применяться в войсках для перевозки грузов на опасных участках, например на передовой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.08 15:14
  • 30346
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.08 13:34
  • 9
«У Киева карт-бланш на любые преступления». Что говорили на Совбезе ООН об ударах по ЗАЭС
  • 16.08 13:18
  • 0
Турция, ОАЭ, и Мальдивы – доступны для бизнес-авиации и отпускников
  • 16.08 12:22
  • 1
Появились кадры с движением колонны бронеавтомобилей MaxxPro, поставленных для ВСУ
  • 16.08 12:14
  • 1
Начало лётных испытаний однодвигательного истребителя Су-75 Checkmate перенесено на 2024 год - Мантуров
  • 16.08 11:14
  • 3
Предприятия ОАК переходят на новый единый фирменный стиль
  • 16.08 09:38
  • 2
Модернизированный проект 22350М может стать базовым для серии фрегатов дальней морской зоны - глава ОСК
  • 16.08 05:19
  • 19
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 16.08 04:58
  • 1
Борисов предложил «проверить на прочность» ядерный щит России
  • 16.08 04:51
  • 1
РЭБ России – проблема украинских дронов
  • 16.08 04:44
  • 1
В носимом аварийном запасе космонавта может появиться огнестрельное оружие
  • 16.08 04:40
  • 1
"Рособоронэкспорт" заключил контракты на поставку вертолетов Ми-38
  • 16.08 04:38
  • 1
В России проработают замену французских двигателей на SSJ-100
  • 16.08 04:37
  • 1
Облик универсального десантного корабля проекта 23900
  • 16.08 04:35
  • 1
Западные санкции не скажутся на сроках создания нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА, всё по графику - Мантуров