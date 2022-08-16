Россия заключила оружейные контракты на сумму 16 миллиардов долларов

На выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

Россия в 2022 году заключила контракты на экспорт оружия на сумму 16 миллиардов долларов

КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг – РИА Новости. Портфель экспортных оружейных заказов РФ достиг 57 миллиардов долларов после заключения в 2022 году контрактов на 16 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

На протяжении последних лет Россия поддерживает портфель экспортных заказов на уровне более 50 миллиардов долларов.

"За первое полугодие текущего года новых контрактов было подписано на сумму более 16 миллиардов долларов США, что обеспечило текущий уровень портфеля в 57 миллиардов долларов США", - сказал Шугаев.